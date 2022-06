Ông Trần Đình Long "bốc hơi" hơn 10.000 tỷ đồng, đại gia cá tra thắng lớn

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 6 với diễn biến tương đối gay cấn, song VN-Index kết phiên vẫn đạt tăng 6,84 điểm tương ứng 0,53% lên 1.299,52 điểm. Mặc dù chưa chính thức chinh phục được mốc 1.300 điểm nhưng thực tế trong phiên 1/6, chỉ số sàn HoSE có lúc đã vượt qua ngưỡng này.

VN30-Index tăng 2,9 điểm tương ứng 0,22% lên 1.335,49 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,39 điểm tương ứng 0,12% còn 315,37 điểm; UPCoM-Index giảm 0,34 điểm tương ứng 0,36% còn 95,1 điểm.

Độ rộng thị trường khá tiêu cực khi vẫn có đến 536 mã giảm giá, 17 mã giảm sàn so với 392 mã tăng, 32 mã tăng trần. Sàn HoSE "xanh vỏ đỏ lòng" khi có 275 mã giảm giá so với 175 mã tăng giá.

Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng", cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm ngành (Ảnh chụp màn hình).

Rõ ràng, chỉ số đang được "kéo" bởi một số cổ phiếu và một số nhóm ngành nhất định, mức độ phân hóa vẫn khá lớn.

Ở phiên này, cổ phiếu dầu khí, phân bón, thủy sản, cảng biển… bứt phá mạnh mẽ và trở thành đầu tàu kéo thị trường đi lên.

Tại nhóm thủy sản, cổ phiếu VHC của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn tiếp tục phá đỉnh khi tăng trần lên 109.900 đồng/cổ phiếu, cũng là mức giá cao nhất lịch sử của mã này. So với thời điểm đầu năm, VHC đã tăng giá tới 75%.

Cổ phiếu của công ty "nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh tăng giá mạnh trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này liên tục tăng mạnh. Theo công bố của Vĩnh Hoàn, công ty vừa đạt 1.651 tỷ đồng doanh thu trong tháng 4, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng, Vĩnh Hoàn đạt tổng doanh thu 4.924 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu VHC liên tục lập đỉnh lịch sử (Ảnh chụp màn hình).

Giữa lúc giá cổ phiếu tăng mạnh, Vĩnh Hoàn đã chớp thời cơ thông qua nghị quyết chào bán 1,43 triệu cổ phiếu quỹ nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian dự kiến thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ.

Hiện tại, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại Vĩnh Hoàn với sở hữu 79,15 triệu cổ phiếu VHC, chiếm tỷ lệ 43,5% vốn điều lệ.

Trở lại với thị trường chứng khoán, phiên hôm nay, VCB, GAS, MSN là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index, ngược lại, HPG, ACB, TCB, DIG là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số.

HPG của Hòa Phát phiên này giảm hơn 1% xuống còn 34.350 đồng/cổ phiếu và xác lập mức đáy trong 52 tuần của mã này. Tính chung trong một tháng qua, HPG giảm gần 21% và hiện đã giảm gần 41% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái.

Giá cổ phiếu HPG giảm mạnh đã ảnh hưởng đáng kể đến tài sản của vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long. Với sở hữu 1,17 tỷ cổ phiếu HPG, chỉ trong một tháng qua, giá trị tài sản của Chủ tịch Hòa Phát đã bị sụt giảm tới 10.439,3 tỷ đồng. Vợ ông Long - bà Vũ Thị Hiền - cũng bị hao hụt 2.936,8 tỷ đồng giá trị tài sản.