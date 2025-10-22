Ống nhựa Ströman: Bền bỉ với chất lượng từ Đức, nâng tầm công trình Việt

Trong hành trình phát triển hạ tầng hiện đại, Việt Nam đang đặt ra những tiêu chuẩn mới cho chất lượng và độ bền vững của công trình. Không phải những tòa nhà cao tầng hay khu đô thị mới, chính hệ thống cấp thoát nước, là mạch ngầm của công trình cũng đòi hỏi vật liệu đạt chuẩn quốc tế.

Chất lượng từ Đức - Bảo chứng cho chất lượng và niềm tin

Trong thế giới công nghiệp, cụm từ sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn từ nước Đức thường gắn với sự chính xác và bền vững. Đức không chỉ là quốc gia nổi tiếng vì ngành cơ khí, ô tô hay điện tử mà còn bởi cách người Đức định nghĩa chất lượng như một tiêu chuẩn khắt khe.

Từng chi tiết nhỏ trong một sản phẩm từ Đức đều được kiểm soát tỉ mỉ: từ thiết kế, vật liệu, vận hành máy móc cho đến kiểm định đầu ra. Chính tinh thần đó đã khiến “Made in Germany” trở thành dấu ấn trên toàn cầu.

Ống nhựa Ströman mang công nghệ và tinh thần Đức đến từng công trình Việt, khẳng định giá trị “Bền bỉ chuẩn Đức” (Ảnh: Ströman).

Ströman đã lựa chọn tiêu chuẩn Đức làm nền tảng phát triển, đó không chỉ là chiến lược sản xuất mà còn là cam kết thương hiệu: kiến tạo giá trị bền vững và niềm tin dài lâu cho công trình Việt Nam.

Ströman - Kết tinh công nghệ Đức trong từng chi tiết

Tại các nhà máy Ströman, hệ thống dây chuyền được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn châu Âu, với máy móc nhập khẩu trực tiếp từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Krauss Maffei, Battenfeld (Đức), Zeppelin (Ý), Sica (Đức)… những cái tên đã trở thành biểu tượng của công nghệ ép đùn, xử lý nhựa và tự động hóa

Nhờ sự đồng bộ này, mỗi ống nhựa Ströman đều đạt độ chính xác cao, đảm bảo bề mặt mịn, thành ống đồng đều, độ dày chuẩn xác, giúp tăng tuổi thọ, hạn chế mài mòn, chịu áp lực tốt. Mỗi sản phẩm khi rời dây chuyền là một kết quả của công nghệ tinh vi và kiểm soát tỉ mỉ.

Dây chuyền sản xuất ống nhựa Ströman ứng dụng công nghệ Đức hiện đại hàng đầu, bảo chứng cho chất lượng vượt trội (Ảnh: Ströman).

Nếu công nghệ là trái tim của Ströman, thì nguyên liệu chính là linh hồn tạo nên sự bền bỉ. Ströman chỉ sử dụng nhựa nguyên sinh cao cấp, nhập khẩu từ Borouge (UAE), SCG (Thái Lan), AGC (Nhật Bản), Hyosung (Hàn Quốc)… là những nhà cung ứng hàng đầu thế giới.

Việc kiên định sử dụng 100% nguyên liệu nguyên sinh giúp ống nhựa Ströman an toàn với sức khỏe, không độc hại, không gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời mang đến khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất và chống ăn mòn vượt trội.

Chính yếu tố này tạo nên sự khác biệt: Ströman không chỉ hướng tới đạt chuẩn chất lượng quốc tế, mà còn bền bỉ theo tiêu chuẩn nước Đức.

Giám sát bởi chuyên gia người Đức - Việt hàng đầu trong ngành ống nhựa, kiểm định khắt khe theo chuẩn quốc tế

Toàn bộ quy trình sản xuất Ströman được giám sát song song bởi chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư Việt Nam của Ströman am hiểu thị trường. Sự kết hợp này đảm bảo sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, vừa phù hợp điều kiện khí hậu, thói quen sử dụng và đặc thù công trình Việt Nam.

Ống nhựa Ströman đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đồng thời được tối ưu cho điều kiện sử dụng tại Việt Nam (Ảnh: Ströman).

Trước khi đến tay khách hàng, mỗi lô sản phẩm Ströman phải trải qua hàng loạt bài kiểm định nghiêm ngặt: Thử áp lực và độ chịu va đập, kiểm tra khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất, độ lão hóa vật liệu, đo độ bền cơ học và độ ổn định kích thước.

Tất cả đều tuân thủ các tiêu chuẩn hàng đầu như ISO 9001:2015, TCVN 8491-2, DIN 8061, DIN 8062 - những quy chuẩn được xem là “rào cản kỹ thuật” của ngành nhựa toàn cầu. Mỗi ống Ströman được ra đời không chỉ từ máy móc hiện đại, mà từ niềm tự hào và tinh thần Đức: kỷ luật, chính xác và bền bỉ.

“Bền bỉ chất Đức” - Cam kết từ Ströman, giải pháp bền vững cho công trình Việt

Bằng việc hội tụ công nghệ tiên tiến, nguyên liệu tinh khiết và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, Ströman đã trở thành giải pháp dẫn nước an toàn, hiệu quả, bền vững cho hàng chục nghìn công trình trên khắp Việt Nam từ nhà ở dân dụng đến khu đô thị, nhà máy, công trình hạ tầng cấp thoát nước quy mô lớn.

Các dòng sản phẩm uPVC, PP-R, HDPE cùng hệ phụ kiện đồng bộ của Ströman giúp tối ưu hiệu suất sử dụng, giảm thất thoát nước, kéo dài tuổi thọ hệ thống và tiết kiệm chi phí bảo trì. Đó cũng chính là cách Ströman góp phần kiến tạo những công trình vững chãi, thân thiện và bền vững cho tương lai Việt Nam.

Ống nhựa Ströman được tin dùng trong hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị và công trình quy mô lớn như Meyhomes Capital Phú Quốc (Ảnh: Ströman).

“Bền bỉ chất Đức” là thông điệp thương hiệu và cũng là lời cam kết vững chắc mà Ströman gửi đến mỗi công trình Việt: Cam kết về chất lượng chuẩn mực, độ bền vượt thời gian và giải pháp an toàn, tin cậy cho mọi hạ tầng, mọi ngôi nhà.

