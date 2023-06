Ông lớn địa ốc muốn lãi năm nay gấp 7 lần năm trước dù dự báo khó khăn

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày 28/6 tới đây tại Bà Rịa - Vũng Tàu. DIC Corp sở hữu quỹ đất rộng lớn tại nhiều địa phương, như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam... với các sản phẩm thuộc phân khúc nghỉ dưỡng và nhà ở.

Hội đồng quản trị trình cổ đông kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, tăng 99% năm trước. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 1.400 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước.

Một dự án của DIC Corp tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: CĐT).

Kế hoạch này được đặt ra khi công ty vẫn dự báo 2023 là một năm nhiều khó khăn với doanh nghiệp bất động sản. Ngoài các vấn đề về suy thoái kinh tế toàn cầu, trong nước, DIC Corp dự báo lãi suất cho vay vẫn tăng cao so với năm trước, vào khoảng 13-16%/năm. Biến động giá cả nguyên vật liệu càng tăng cao so với trước đây, do tác động từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Các kênh huy động vốn của doanh nghiệp như vay tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu đều khó khăn. Các vấn đề về hoàn thiện pháp lý dự án cũng gian nan, mất nhiều thời gian.

Cũng theo DIC Corp, chủ đầu tư phải có năng lực tài chính mạnh, phải bỏ ra nguồn tiền đáng kể mới có thể được bán hàng để tái đầu tư. Trong khi đó, sức mua bất động sản có thể rất yếu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. DIC Corp dự báo nguồn cung mới năm nay sẽ ít, các chủ đầu tư khó triển khai dự án mới, các dự án thiếu dòng vốn triển khai.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo DIC Corp định hướng không đề cao việc tăng trưởng đầu tư phát triển mà đặc biệt chú trọng bảo toàn vốn, phấn đấu có lợi nhuận để chia cổ tức. Mục tiêu là giữ vững và ổn định sản xuất kinh doanh, không để đình trệ và ngừng hoạt động. Công ty sẽ thực hiện các giải pháp quyết liệt trong tiêu thụ sản phẩm, chuyển nhượng, thực hiện song song chiến lược bán sỉ và bán lẻ; ưu tiên triển khai các công trình nhà ở xã hội.

Năm nay, công ty dự kiến vốn đầu tư phát triển khoảng 4.138 tỷ đồng tăng 19% năm trước. Trong đó, công ty dồn gần 2.760 tỷ đồng cho các dự án đang triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam...

Công ty có kế hoạch huy động vốn, bổ sung nguồn vốn cho một số dự án, hạng mục như đầu tư Khu đô thị du lịch Long Tân (1.000 tỷ đồng), dự án Chung cư A4 thuộc Khu trung tâm Chí Linh (1.000 tỷ đồng)... Việc thu xếp vốn đảm bảo phù hợp với tiến độ dự án và pháp lý, có thể điều chỉnh hạn mức.

Về nguồn thu, công ty dự kiến thu hồi công nợ ở một số dự án; khai thác các quỹ đất tại khu đô thị ở Vĩnh Phúc, Hậu Giang; mở bán các sản phẩm khu nhà ở Lam Hạ Center Point; bàn giao các sản phẩm căn hộ, đất nền đã đủ điều kiện; thực hiện song song bán lẻ và bán sỉ, kêu gọi có chọn lọc các nhà đầu tư cấp 2 trong nước để thực hiện các dự án thành phần tại các khu đô thị.

Năm 2022, DIC Corp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận, ghi nhận kết quả lãi trước thuế gần 199 tỷ đồng.