Ông Dương Long Thành là chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An

Sự kiện có sự tham dự của ông Đặng Hồng Anh (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam), ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo, đại diện các cấp chính quyền, đại diện doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trước khi hiệp thương và được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An, ông Dương Long Thành đã từng có thời gian đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội, đồng thời ông đang là Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Long An.

Ông Dương Long Thành (giữa) - phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ Long An cũng được UBND tỉnh Long An giới thiệu ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch danh dự của Hội. Ngoài vị trí Chủ tịch Hội Doanh Nhân trẻ Long An, Đại hội cũng đồng thuận tín nhiệm và bầu ra 44 doanh nhân tham gia vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Long An được thành lập, nhằm mục đích chính là để cùng nhau phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên. Hội đã góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An và của đất nước, vì mục tiêu chung dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Long An khóa VI - nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội.

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Long An trong thời gian qua đã có nhiều bước tiến tích cực, phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng tầm doanh nghiệp cả về quy mô và chất lượng, phù hợp xu hướng cho sự hội nhập toàn cầu và phát triển bền vững. Với tinh thần "đoàn kết - tiên phong - kiến tạo - phát triển - dám nghĩ, dám làm", lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã có nhiều đề xuất, sáng kiến góp phần giúp các địa phương nơi mình sinh sống, kinh doanh có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đưa địa phương phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trên cương vị tân chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An nhiệm kỳ 2022 - 2025, ông Dương Long Thành cho biết, thời gian tới, cùng với đội ngũ Ủy viên ban chấp hành của Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, song hành với đó là đẩy mạnh, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh. Hội cũng đặc biệt quan tâm tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp, hoạt động hiệu quả, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An - ông Dương Long Thành - đại diện trao tặng 300 triệu đồng cho công trình thanh niên và học bổng cho học sinh tỉnh Long An.

"Không chỉ tiếp tục nỗ lực trong việc phối hợp cùng chính quyền tỉnh thúc đẩy, thu hút nguồn vốn đầu tư đổ về tỉnh Long An, sắp tới Hội doanh nhân trẻ Long An cũng sẽ thực hiện nhiều đề án, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và cũng như phong trào trong doanh nhân trẻ tỉnh Long An. Đồng thời, Hội cũng sẽ là cánh tay nối dài của chính quyền Long An với người dân, người lao động, cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, góp sức đưa nền kinh tế Long An lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mở rộng hợp tác phát triển, cùng chung tay nâng cao hình ảnh của tỉnh nhà với các tỉnh bạn, hội nhập trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên toàn quốc ", ông Thành chia sẻ.