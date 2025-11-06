Ông Đặng Văn Thành nói sao khi được hỏi "đầu tư gì sắp tới"?

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 vừa qua, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC - đã có những chia sẻ đáng chú ý về các kênh đầu tư cho giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh nhiều thay đổi lớn về chính sách hiện tại đang diễn ra.

Cụ thể, ông cho rằng năm 2026 sẽ bước qua một “đường đua” mới trên thị trường vốn của Việt Nam. "Hiện, chưa chuyên gia nào dám kết luận giá USD sẽ bao nhiêu, hay dự báo lãi suất ra sao. Nhưng chắc chắn nó sẽ có một điểm xuất phát mới, đó là quy luật. Chu kỳ có thể 10 năm, 15 năm, 50 năm… nhưng tất cả đều thay đổi theo tính chu kỳ. Tôi cho rằng đây là chu kỳ 50 năm”, ông Thành nhấn mạnh.

Ông phân tích, thị trường tài chính Việt Nam trước năm 2003 giống như "con cua chỉ có một cái càng", đó là thị trường tiền tệ. Khi ấy, thị trường này gánh vác toàn bộ nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển từ cơ chế chỉ huy sang cơ chế thị trường.

Thời điểm đó, ông là Chủ tịch HĐQT Sacombank, ngân hàng phải huy động nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, rất rủi ro. Mọi hoạt động vẫn vận hành theo pháp lệnh ngân hàng. Sau năm 2003, thị trường vốn ra đời, và lúc đó "con cua mới có đủ hai càng" để vận hành.

Hiện, thị trường tiền tệ có khả năng hoàn trả. Còn thị trường vốn thì không có khái niệm hoàn trả, chỉ có khái niệm "đổi chủ". Theo ông Thành, thị trường vốn chỉ là nơi phát hành chứng khoán, nơi các doanh nghiệp cần tiếp cận để huy động vốn. Ở tất cả các nền kinh tế lớn, đây là kênh kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Đặng Văn Thành chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC).

Còn với thị trường vàng, ông Thành nhận định rằng không đóng góp thiết thực như thị trường vốn dù rằng đây là kênh đầu tư đặc trưng của Việt Nam và khu vực Á Đông nói chung.

Liên quan đến việc xem xét thành lập sàn vàng, theo ông Đặng Văn Thành, cần hết sức thận trọng. Việc đầu tiên là cần rà soát lại Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Vấn đề là làm sao huy động được lượng vàng trong dân, với một chi phí hợp lý, để đưa vào dự trữ quốc gia.

"Tôi cho rằng, việc huy động vàng trong dân để tích trữ như trước đây là không khả thi và rất rủi ro. Nhưng nếu chấp nhận một mức chi phí nhất định để chuyển nguồn vàng đó thành dự trữ quốc gia thì đây là vấn đề cần được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng”, ông Thành nói.

Bàn về giá vàng, vị doanh nhân nhấn mạnh không cần bàn quá sâu nữa, bởi xu hướng dịch chuyển đã rõ. Nhìn chung theo ông, “cuộc chơi” tiền tệ, đầu tư tại Việt Nam đang sắp bước sang chu kỳ mới, sau 50 năm qua.