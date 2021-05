Ô tô cũ "cháy" hàng, dân buôn đổ xô "săn" lùng khắp nơi

Dân trí Trong khi xe mới đang được nhiều ưu đãi thì phân khúc ô tô cũ cũng không kém nhộn nhịp. Nhiều showroom ô tô cũ thậm chí cháy hàng, đi gom mua mà cũng không có xe.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên xe mới lắp ráp trong nước đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Thông tin này cũng khiến xe nhập khẩu chịu áp lực và phải đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hơn cho khách hàng.

Chính sách này cũng giúp cho phân khúc xe cũ có sự biến động có lợi cho người tiêu dùng.

Thị trường xe cũ đang sôi động, bởi các showroom đang tích cực nhập xe.

Theo anh Nam chủ một showroom xe lướt ở Hà Nội, hiện tại, giá xe cũ đang giảm hơn so với trước vài chục đến cả trăm triệu đồng, tuỳ loại. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn so với trước đây, do giá xe mới giảm kéo theo giá xe lướt cũng hạ theo.

Phân khúc xe lướt trong khoảng 300 - 500 triệu đồng là bán chạy nhất tại showroom của anh Nam. Bởi theo anh, mức giá này phù hợp với khả năng tài chính của rất nhiều người. Xe trong tầm giá này cũng đang khó nhập.

Thế nhưng, do có quá nhiều người nhảy vào thị trường này, nên lượng xe nhập vào đang rất nhỏ giọt.

Đang là chủ một showroom xe ở (Nguyễn Lương Bằng, Hải Dương), anh Phúc cũng gặp phải tình trạng giống anh Nam. Theo anh Phúc, xe cũ hiện giờ đang khó mua.

Lí do là bởi hiện đang có rất nhiều người nhảy vào thị trường này. Thợ nhiều nên lượng xe thu mua được ít hơn hẳn. Trong khi trước đây, trung bình một tháng anh Phúc nhập 30 - 40 xe. Thế nhưng hiện tại, xe nhập vào chỉ khoảng 20 - 30 xe mỗi tháng.

Phân khúc 300 - 500 triệu bán rất chạy tại các showroom xe cũ.

“Xe ở gần hay bị khách ép giá, nếu mua cao sẽ rất khó bán ra, nên tôi phải đi khắp các tỉnh để nhập. Dù không giới hạn lượng nhập vào, để chuẩn bị xe cho thời điểm sôi động gần Tết, nhưng lượng xe vào showroom hiện đang rất nhỏ giọt” - anh Phúc cho hay.

Cũng theo chủ showroom này, do giá xe mới đang được ưu đãi nên có nhiều khách muốn lên đời. Song, khác với vài năm trước, hiện khách có thể chào bán ở rất nhiều nơi. Chỗ nào trả cao khách mới bán.

Người tiêu dùng đang được hưởng lợi nhiều hơn do giá xe giảm.

“Dù có mức giá mua vào chung, nhưng nếu showroom nào đang “khan” xe, họ sẵn sàng trả cao để nhập vào. Điều này có lợi cho người tiêu dùng, nhưng cũng khó khăn cho việc kinh doanh của không ít cửa hàng” - anh Phúc chia sẻ thêm.

Càng về thời gian cuối năm thị trường xe cũ càng sôi động, một số dân buôn xe lướt cho biết giá xe cũng sẽ tăng dần.

Thế Hưng