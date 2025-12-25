Nvidia vừa có thương vụ lớn nhất lịch sử

Nvidia vừa cho biết đã đạt thỏa thuận cấp phép công nghệ chip với Groq, đồng thời chiêu mộ CEO của công ty này - một cựu lãnh đạo của Google, theo Reuters.

Theo Alex Davis, CEO của công ty tư vấn Disruptive, Nvidia đã đạt thỏa thuận mua lại tài sản từ Groq - công ty thiết kế chip tăng tốc AI hiệu năng cao. Nvidia sẽ sở hữu toàn bộ tài sản của Groq trừ mảng điện toán đám mây. Người này nhấn mạnh "thỏa thuận đang được hoàn tất nhanh chóng".

Groq chuyên về lĩnh vực "suy luận" - giai đoạn các mô hình trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện phản hồi yêu cầu của người dùng.

Trong khi Nvidia đang thống trị thị trường huấn luyện AI, hãng lại phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn nhiều ở mảng suy luận, nơi các đối thủ truyền thống như AMD cùng những công ty khởi nghiệp như Groq và Cerebras Systems đang nỗ lực thách thức vị thế của hãng.

Trong bài phát biểu quan trọng nhất năm 2025, CEO Jensen Huang cũng dành phần lớn thời lượng để khẳng định Nvidia có thể duy trì vị thế dẫn đầu khi thị trường AI chuyển trọng tâm từ huấn luyện sang suy luận.

Groq không tiết lộ các điều khoản tài chính của thương vụ. Trước đó, CNBC đưa tin Nvidia đã đồng ý mua lại Groq với giá 20 tỷ USD tiền mặt, trở thành thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử của Nvidia. Vụ thâu tóm lớn nhất trước đó có giá gần 7 tỷ USD, diễn ra năm 2019 với công ty thiết kế chip Mellanox của Israel.

Song hiện cả Nvidia lẫn Groq đều không bình luận về thông tin này.

Jensen Huang, CEO Nvidia (Ảnh: CNBC).

Groq thông báo trên blog đã "ký thỏa thuận cho phép Nvidia độc quyền sử dụng công nghệ suy luận", nhưng không tiết lộ giá trị thương vụ. Theo thỏa thuận, nhà sáng lập kiêm CEO Jonathan Ross cùng Chủ tịch Sunny Madra và các lãnh đạo cấp cao khác "sẽ gia nhập Nvidia để giúp phát triển và mở rộng công nghệ được cấp phép".

Một nguồn tin thân cận với Nvidia cũng đã xác nhận thỏa thuận cấp phép này.

Trong bài đăng trên blog, Groq nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục hoạt động độc lập với ông Simon Edwards giữ vai trò CEO, và mảng kinh doanh điện toán đám mây vẫn được duy trì.

“Rủi ro lớn nhất dường như nằm ở vấn đề chống độc quyền. Tuy nhiên, việc cấu trúc thỏa thuận dưới dạng cấp phép không độc quyền có thể giúp duy trì hình thức cạnh tranh, ngay cả khi ban lãnh đạo và nhiều khả năng là cả đội ngũ kỹ thuật của Groq chuyển sang Nvidia”, nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein viết trong báo cáo gửi khách hàng hôm 24/12, ngay sau thông báo của Groq.

Ông cũng lưu ý rằng mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và chính quyền Tổng thống Trump được xem là một trong những mối quan hệ chặt chẽ nhất trong số các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Sau vòng gọi vốn 750 triệu USD hồi tháng 9, định giá của Groq đã tăng hơn gấp đôi, từ 2,8 tỷ USD vào tháng 8 năm ngoái lên 6,9 tỷ USD.

Groq là một trong số ít công ty khởi nghiệp không sử dụng chip bộ nhớ băng thông cao bên ngoài, nhờ đó tránh được tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang ảnh hưởng tới toàn ngành công nghiệp chip toàn cầu. Cách tiếp cận này sử dụng một dạng bộ nhớ trên chip gọi là SRAM, giúp tăng tốc độ tương tác với chatbot và các mô hình AI khác, song cũng giới hạn kích thước mô hình có thể phục vụ.