Bất chấp cảnh báo bong bóng AI, Nvidia gây sốc với doanh thu 57 tỷ USD

Giới đầu tư phố Wall đã có một đêm không ngủ để chờ đợi "bảng điểm" của Nvidia. Không phụ sự kỳ vọng, gã khổng lồ bán dẫn này một lần nữa khiến thị trường dậy sóng khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 niên độ tài chính 2025.

Bất chấp những lo ngại về định giá quá cao hay bong bóng AI chực chờ vỡ, con số 57 tỷ USD doanh thu mà Nvidia đạt được đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Kỷ nguyên AI mới chỉ bắt đầu.

Cỗ máy in tiền mang tên "trung tâm dữ liệu"

Kết thúc quý 3 năm tài chính 2025, Nvidia công bố những con số biết nói, đập tan sự lo ngại của các nhà phân tích thận trọng nhất. Cụ thể, doanh thu đạt 57,01 tỷ USD, vượt xa mức dự báo 55,2 tỷ USD của giới chuyên môn và bỏ xa con số 35,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lợi nhuận ròng của hãng tăng vọt 65%, chạm mốc 31,9 tỷ USD. Để dễ hình dung về quy mô này, trong nhóm các ông lớn công nghệ (Big Tech), chỉ có Alphabet (công ty mẹ của Google) mới kiếm được nhiều tiền hơn Nvidia trong cùng kỳ.

Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã đặt cược vào chip cho trí tuệ nhân tạo, biến công ty của ông thành “ông lớn” tại thung lũng Silicon (Ảnh: The New York Times).

Động lực chính cho cỗ máy tăng trưởng này vẫn là mảng Trung tâm dữ liệu (Data Center), mang về 51,2 tỷ USD, vượt mức dự báo 49,3 tỷ USD. Điều này khẳng định vị thế độc tôn của Nvidia khi nắm giữ khoảng 90% thị trường chip AI toàn cầu - nơi các tập đoàn công nghệ đang đổ hàng nghìn tỷ USD để xây dựng hạ tầng.

CEO Jensen Huang, người được mệnh danh là "bố già AI", đã không giấu được sự tự tin: “Doanh số Blackwell đang vượt ngoài dự đoán và GPU đám mây đã bán hết. Chúng tôi đang bước vào vòng tuần hoàn tích cực của AI".

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ, kéo theo sắc xanh của cả hệ sinh thái bán dẫn như AMD, Micron và các đối tác lớn như TSMC.

Điểm sáng nhất trong bản báo cáo không chỉ nằm ở con số quá khứ, mà là triển vọng tương lai với dòng chip thế hệ mới: Blackwell.

Bà Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia cho biết, Blackwell Ultra hiện là kiến trúc chủ lực và nhu cầu đối với dòng sản phẩm này là "khổng lồ". Thậm chí, các đơn hàng chip cho nền tảng đám mây đã "cháy hàng" từ sớm. Điều này giúp Nvidia mạnh dạn đưa ra dự báo doanh thu quý 4 sẽ đạt khoảng 65 tỷ USD, cao hơn mức 62 tỷ USD mà các chuyên gia phố Wall kỳ vọng.

Một chi tiết thú vị được giới đầu tư quan tâm là thị trường Trung Quốc. Bất chấp những rào cản thương mại và hạn chế xuất khẩu, bà Kress khẳng định doanh thu từ chip H20 (dòng chip thiết kế riêng cho Trung Quốc) hiện chiếm tỷ trọng "không đáng kể". Điều này cho thấy Nvidia đã giảm thiểu sự phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ và tìm thấy dư địa tăng trưởng khổng lồ ở các khu vực khác.

Bong bóng AI hay sự chuyển dịch tất yếu?

Dù sở hữu bảng cân đối kế toán đẹp như mơ và mức vốn hóa từng chạm ngưỡng 5.000 tỷ USD vào tháng trước, Nvidia vẫn đối mặt với những ánh nhìn hoài nghi từ các "cá mập" lão luyện.

Michael Burry, nhà đầu tư huyền thoại nổi tiếng với việc dự đoán đúng cuộc khủng hoảng tài chính 2008, gần đây đã cảnh báo về việc một số công ty công nghệ đang "thổi phồng" lợi nhuận bằng cách giảm mức khấu hao thiết bị. Ông cho rằng hạ tầng AI có thể không bền vững như vẻ bề ngoài.

Thêm vào đó, Goldman Sachs cũng đặt dấu hỏi về mô hình " dòng tiền vòng tròn". Nvidia đầu tư vào các startup AI (như khoản cam kết 100 tỷ USD vào OpenAI hay 10 tỷ USD vào Anthropic), và các công ty này lại dùng chính số tiền đó để mua chip Nvidia. Ước tính khoảng 15% doanh thu năm tới của Nvidia có thể đến từ các giao dịch kiểu này.

Bất chấp những cảnh báo, con tàu Nvidia vẫn đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Jensen Huang tin rằng doanh thu của hãng có thể chạm mốc 500 tỷ USD vào cuối năm sau. Ông bác bỏ khái niệm "bong bóng AI" và cho rằng thế giới đang ở điểm khởi đầu của 3 cuộc chuyển đổi lớn: Hậu định luật Moore, AI tạo sinh và AI vật lý.

Nhìn nhận về báo cáo này, một chuyên gia phân tích cấp cao từ phố Wall nhận định:

"Nvidia không chỉ bán chip, họ đang bán vé lên tàu cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Dù định giá có thể hơi nóng trong ngắn hạn và rủi ro địa chính trị vẫn còn đó, nhưng chừng nào các ông lớn như Meta, Microsoft hay Google còn chạy đua vũ trang AI, thì Nvidia vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Con số 57 tỷ USD hôm nay có thể chỉ là mức sàn cho những quý tiếp theo".