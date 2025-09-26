Nutricare thăng hạng trong Top 10 công ty thực phẩm uy tín 2025

Đồng thời, bảng xếp hạng năm nay còn ghi nhận sự tăng trưởng của Nutricare khi công ty đã vươn lên vị trí số 8, tăng 1 hạng so với kỳ đánh giá năm 2024.

Top 10 Công ty thực phẩm uy tín được công bố ngày 22/9.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Nutricare - chia sẻ: “Liên tiếp góp mặt trong Top 10 công ty thực phẩm uy tín chính là sự khẳng định vững chắc cho vị thế thương hiệu và cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Nutricare trong việc tiếp tục bền bỉ đồng hành cùng người Việt xây dựng một tương lai khỏe mạnh thể chất, hạnh phúc tinh thần”.

Bảng xếp hạng Top 10 công ty thực phẩm uy tín 2025 do Vietnam Report công bố ngày 22/9 vừa qua. Kết quả này không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu mà còn phản ánh sự bền bỉ, nỗ lực không ngừng của Nutricare trong nghiên cứu, phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam.

Nutricare - 15 năm tiên phong kiến tạo dinh dưỡng y học

Thành lập từ năm 2010, trong suốt hành trình 15 năm phát triển, Nutricare kiên định sứ mệnh tiên phong kiến tạo dinh dưỡng y học. Trong đó, Nutricare đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học quốc tế, theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ mang đến những giải pháp dinh dưỡng vượt trội cho người Việt.

Các giải pháp dinh dưỡng y học của Nutricare chinh phục được sự tin tưởng của hàng triệu gia đình Việt Nam bởi chất lượng và hiệu quả sau khi sử dụng.

Các giải pháp dinh dưỡng của Nutricare chinh phục được sự tin tưởng của nhiều người tiêu dùng bởi chất lượng và hiệu quả (Ảnh: Nutricare).

Năm 2023, Nutricare bắt tay hợp tác chiến lược với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA). Quá trình hợp tác, hai bên đã cho ra mắt nhiều sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong đó, sản phẩm dinh dưỡng Metacare Opti là thành tựu mang tính tiên phong do Nutricare và NMNI-USA nghiên cứu phát triển, với công nghệ đột phá 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn.

Sản phẩm đột phá Metacare Opti với 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn (Ảnh: Nutricare).

Phát huy năng lực tiên phong của Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Trong những năm qua, ngành sữa Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, vươn tầm khu vực và thế giới. Là doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 8 năm liên tiếp, Nutricare có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của ngành bằng dấu ấn năng lực tiên phong, với cam kết luôn đặt chất lượng và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm lên hàng đầu.

Bằng những nỗ lực không ngừng của mình, mới đây nhất, Nutricare là 1 trong 4 đại diện xuất sắc của ngành sữa đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được lựa chọn tham gia vào không gian trưng bày Khởi nghiệp kiến quốc của Bộ Công thương tại triển lãm 80 năm Quốc khánh.

Gian hàng Nutricare tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng y học đa dạng cho trẻ em (Ảnh: Nutricare).

Hiện diện trong triển lãm quan trọng của đất nước là cột mốc khẳng định vị thế và những đóng góp của Nutricare đối với việc cải thiện sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt.

Hiện nay, Nutricare đang sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất trong ngành thực phẩm như FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP và GMP, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng vượt trội.

Nutricare sẽ tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của ngành sữa, vì một thế hệ người Việt tương lai khỏe mạnh, vươn tầm.