Nước Mỹ làm điều chưa từng có trong 28 năm, giá vàng đi lên

Chiều qua (15/6), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 67,65 - 68,47 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 50.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên trước. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương thị trường Hà Nội nhưng giá bán ra rẻ hơn 20.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua bán dao động 800.000 - 820.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế sáng nay (16/6), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.833 USD/ounce (tương đương 51,38 triệu đồng/lượng), tăng 16 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 17,09 triệu đồng/lượng.

Đúng như dự báo của giới chuyên gia, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% để đối phó với "bóng ma" lạm phát. Thị trường vàng và chứng khoán đều đi lên sau khi Fed nâng lãi suất, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 1994.

Giá vàng đi lên sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận, mức tăng 0,75% là lớn bất thường dù các quan chức không muốn "không muốn mức tăng này trở nên phổ biến". Đồng thời, ông Powell cho biết, cơ quan này sẽ bàn bạc thêm về việc sẽ nâng lãi suất thêm 0,75% hay 0,5% trong kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Giới phân tích cho rằng, Fed có thể mạnh tay hơn nữa trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng nghĩa với việc, dự báo tăng trưởng trong năm nay bị hạ xuống và triển vọng lạm phát sẽ tăng lên.

Ngân hàng trung ương Mỹ nhận định, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm nay và năm 2023. Các ước tính đều giảm so với dự báo GDP từ tháng 3 lần lượt là 2,8% và 2,2%. Tăng trưởng kinh tế năm 2024 cũng bị hạ xuống còn 1,9%, so với ước tính trước đó là 2%.

Giá tiêu dùng có thể lên 5,2% trong năm nay, tăng so với mức dự báo 4,3% của tháng 3. Còn năm 2023, lạm phát dự kiến tăng 2,6%, giảm so với ước tính trước đó là 2,7%. Năm 2024, lạm phát dự kiến tăng 2,2%, giảm so với mức 2,3% dự báo trước đó.

Phân tích về thị trường, ngân hàng đầu tư Pháp Societe Generale cho rằng, giá vàng có thể vượt mốc 2.000 USD/ounce trong năm nay, ngay cả khi Fed điên cuồng tăng lãi suất. Trong báo cáo mới nhất của Societe Generale, vào quý III năm nay, vàng có thể thử mốc 2.100 USD/ounce. Còn quý II/2023, giá kim quý có thể sụt giảm về 1.800 USD/ounce.

Triển vọng được đưa ra khi Fed tiếp tục "diều hâu" trong vấn đề lãi suất. Rất có khả năng, thị trường sẽ chứng kiến mức tăng lãi suất 0,75% vào tháng 7. " Còn lạm phát sẽ vẫn ở mức nóng", ngân hàng Pháp nhận định

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã cảnh báo "nóng" về mức độ lạm phát. WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống 2,9% so với mức dự báo 4,1% hồi tháng 1. Tại Mỹ, dự báo tăng trưởng giảm xuống 2,5% trong năm nay so với mức 3,7% vào tháng 1.