Nông sản Việt Nam tham gia nhiều sân chơi lớn

Năm 2024, ngành nông nghiệp Việt Nam đã ghi nhận một dấu mốc lịch sử khi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục 62,5 tỷ USD.

Đà tăng trưởng ấn tượng này tiếp tục được duy trì trong năm nay với 5,71 tỷ USD đạt được trong tháng 8 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản. Lũy kế 8 tháng năm 2025, con số được nâng lên con số 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nông nghiệp Việt Nam xuất hiện loạt cây trồng 1 tỷ USD

Sự tăng trưởng này được đóng góp bởi 10 nhóm mặt hàng chủ lực có kim ngạch trên 1 tỷ USD mỗi nhóm, bao gồm những sản phẩm quen thuộc như gạo, cà phê, điều, tiêu, tôm, cá tra, gỗ và sản phẩm gỗ.

Các mặt hàng chủ lực không chỉ giữ vững vị thế tại các thị trường truyền thống mà còn mở rộng thành công sang các thị trường mới và yêu cầu cao như Mỹ, EU, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nông sản Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và khả năng đáp ứng đa dạng của ngành.

Sở dĩ nông sản Việt Nam ngày càng được ưa chuộng là nhờ vào lợi thế về khí hậu nhiệt đới, đất đai màu mỡ và hệ thống sản xuất ngày càng hiện đại, bền vững. Thương hiệu nông sản Việt Nam đang từng bước được định hình gắn với hình ảnh chất lượng, an toàn.

Nhiều sản phẩm đã đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như HACCP, ISO, GlobalG.A.P, Organic, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thị trường khó tính. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều, hạt tiêu, gạo, cà phê, cá da trơn, quế, hồi và tôm.

Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và tìm kiếm cơ hội mới, các hoạt động xúc tiến thương mại đem nông sản Việt tiếp tục được triển khai tích cực.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (Ảnh: ITPC).

Đẩy mạnh tham gia loạt sân chơi lớn

Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Chile đã tham dự Hội chợ Espacio Food & Service 2025, một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp thực phẩm tại khu vực Mỹ Latinh, nhằm giới thiệu các mặt hàng nông sản Việt Nam đến hàng nghìn doanh nghiệp trong khu vực.

Hơn 60 doanh nghiệp Chile đã bày tỏ nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng gạo, hoa quả sấy, cà phê, hải sản đông lạnh và thực phẩm ăn liền.

Tại châu Âu, ngày 4/10 vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia Anuga Germany 2025 - hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới được tổ chức tại Cologne, Đức. Sự kiện quy tụ hơn 7.800 doanh nghiệp từ 118 quốc gia.

Đại diện phía Việt Nam, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), khẳng định trái cây Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng, giá cả cạnh tranh và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế.

Việc các doanh nghiệp Việt có mặt tại các triển lãm hàng đầu thế giới và được các tập đoàn phân phối quốc tế lựa chọn hợp tác là minh chứng rõ ràng cho năng lực, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam.

Góc nhìn doanh nghiệp quốc tế, ông Simon Heidland, Trưởng bộ phận Trái cây & Rau củ, Valio Hamburg GmbH & Co. KG (Đức) khẳng định là đối tác kinh doanh các mặt hàng tại Việt Nam sang thị trường châu Âu.

Ông Simon Heidland đánh giá sản phẩm nông sản rất được ưa chuộng, vừa tươi ngon, vừa đạt chuẩn quốc tế. Người tiêu dùng châu Âu đặc biệt quan tâm đến sản phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc rõ ràng và doanh nghiệp đang đi đúng hướng.