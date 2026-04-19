Nợ xấu vượt 10 tỷ USD, ngân hàng tăng bộ đệm dự phòng rủi ro

Ghi nhận tại báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán ghi nhận tổng nợ xấu nội bảng đạt 262.491 tỷ đồng, tăng 14% trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng.

Nợ xấu vượt ngưỡng 10 tỷ USD nói lên điều gì?

Việc tổng nợ xấu vượt ngưỡng 10 tỷ USD phản ánh hệ quả của chu kỳ tín dụng tăng nhanh những năm gần đây. Đi cùng với đó, yêu cầu kiểm soát chất lượng tài sản ngày càng trở nên then chốt cũng khiến nợ xấu được ghi nhận tăng.

Sacombank đang đứng đầu bảng với 40.137 tỷ đồng nợ xấu. Xếp thứ hai về quy mô nợ xấu nội bảng là BIDV với 34.967 tỷ đồng, tăng 5.931 tỷ đồng, tương đương tăng 20%. VPBank đứng thứ ba với 31.465 tỷ đồng tỷ đồng nợ xấu tại thời điểm cuối năm qua, tăng 2.395 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 8% so với cuối năm 2024...

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, TS. Châu Đình Linh - chuyên gia kinh tế tài chính - cho rằng sở dĩ con số nợ xấu tăng do năm qua ngân hàng tăng trưởng tín dụng cao, nhưng chất lượng tài sản không tương xứng. Nguyên nhân nằm ở nền móng quản trị rủi ro tín dụng một cách chủ động vẫn chưa được xây dựng vững chắc.

“Nền tảng quản trị theo chuẩn Basel II, hướng tới Basel III, tức là kiểm soát rủi ro và biến quản trị rủi ro thành “DNA” trong hoạt động ngân hàng, vẫn chưa được thực hiện tốt ở phần lớn tổ chức tín dụng, chỉ một vài ngân hàng làm được điều này. Vì vậy, nợ xấu có xu hướng gia tăng”, ông nói.

Ở diễn biến khác, trước áp lực gia tăng nợ xấu, nhiều ngân hàng đồng thời nâng bộ đệm dự phòng rủi ro.

Ngân hàng hành động, mạnh tay tăng bộ đệm dự phòng rủi ro

Theo thống kê, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (số dư dự phòng/số dư nợ xấu) phần lớn nhà băng đều cải thiện so với thời điểm cuối năm ngoái. Chỉ 9/27 ngân hàng báo cáo tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm trong năm qua.

Trong đó, 6 ngân hàng duy trì được tỷ lệ bao phủ từ ngưỡng 100% trở lên là Vietcombank, VietinBank, Techcombank, ABBank, ACB, Bac A Bank và BIDV.

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ bao phủ nợ xấu, đạt 259%, tăng thêm 36 điểm % so với cuối năm ngoái. Năm 2022, tỷ lệ bao phủ của ngân hàng này từng ở trên mốc 300%.

Một đại diện nhóm Big4 là VietinBank và Techcombank lần lượt xếp vị trí thứ hai và ba với tỷ lệ bao phủ đạt 159% và 128% so với cuối năm 2024. ABBank là đại diện tiếp theo có tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ ngưỡng 120% trở lên.

Những vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về ACB, Bac A Bank, BIDV, MB, TPBank và VietABank. Trong đó, BIDV và VietinBank là hai ngân hàng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm trong năm 2025.

Chuyên gia nêu tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao cho thấy ngân hàng có sự chuẩn bị tốt cho rủi ro, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận. Vì vậy, mỗi ngân hàng đều có tính toán nhằm giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức hợp lý để vừa dự phòng được nợ xấu, vừa đảm bảo lợi nhuận cho mình.

Chỉ số cũng cho thấy các nhà băng đang nỗ lực kiểm soát nợ xấu, thể hiện qua việc dù con số tăng, song các khoản nợ xấu (nhóm 4, nhóm 5 - có khả năng mất vốn) tại nhiều bên như TPBank, HDBank... giảm đáng kể.

Chưa kể, riêng trong quý IV/2025, quy mô nợ xấu giảm 4,2% so với quý III, trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống hạ xuống 1,85% - mức thấp nhất trong 12 quý gần nhất, cho thấy hiệu quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong bối cảnh tín dụng tăng tốc.

Chuyên gia khẳng định nợ xấu ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát

Chia sẻ tại sự kiện đầu tư diễn ra mới đây, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán tại Dragon Capital - cho biết nợ xấu đúng là một yếu tố cần theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Điều này tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản - lĩnh vực có liên hệ mật thiết với hệ thống ngân hàng.

Theo đánh giá của ông Tuấn, diễn biến nợ xấu sẽ phụ thuộc vào mức độ tăng của lãi suất, thời gian duy trì mặt bằng lãi suất cao và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Trong kịch bản cơ sở, lãi suất được kỳ vọng sẽ ổn định quanh mức hiện tại, trừ khi lạm phát tăng mạnh. Do đó, ông nhấn mạnh rủi ro nợ xấu được cho là chưa ở mức đáng lo ngại.

Liên quan đến thị trường bất động sản, ông cho rằng dù khó khăn nhưng không bi quan. Việc thị trường bất động sản đang chững lại là điều bình thường trong chu kỳ, giao dịch có thể trầm lắng trong ngắn hạn do người mua có xu hướng chờ đợi mức giá tốt hơn.

Thị trường vẫn có những tín hiệu tích cực, như việc một số doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch bán hàng tăng trưởng mạnh, đồng thời những dự án phù hợp nhu cầu thực vẫn có khả năng tiêu thụ tốt. Điều này cho thấy không nên quá bi quan về toàn bộ thị trường, mà cần phân hóa theo từng phân khúc và doanh nghiệp.

Một yếu tố quan trọng được nhấn mạnh là sự linh hoạt trong điều hành chính sách. Bộ máy điều hành mới đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình ban hành chính sách, hỗ trợ nền kinh tế vận hành trơn tru hơn, hạn chế các "cú sốc" như giai đoạn 2022.

Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin rằng rủi ro hệ thống, bao gồm cả nợ xấu ngân hàng, vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chuyên gia cho rằng, dự kiến từ năm nay, khi chất lượng quản trị rủi ro được cải thiện và chú trọng, chuyên gia kỳ vọng việc kiểm soát nợ xấu của hệ thống tài chính sẽ cải thiện.