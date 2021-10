Nở rộ dịch vụ in mã QR tiêm chủng lên quần áo, ốp điện thoại

Dân trí Chỉ cần bỏ ra 70.000 - 150.000 đồng, người tiêu dùng có thể mua được một chiếc áo phông, ốp điện thoại in mã QR tiêm chủng với cách thức vô cùng đơn giản.

Thời gian gần đây, các dịch vụ in mã QR tiêm chủng lên quần áo, ốp điện thoại bỗng nở rộ. Theo quảng cáo, những mặt hàng này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi đi qua các chốt kiểm dịch hay địa điểm có quy định xuất trình chứng nhận tiêm vaccine Covid-19.

Tùy sản phẩm mà người dùng sẽ phải bỏ ra 70.000 - 150.000 đồng cho mỗi chiếc áo phông, ốp điện thoại in mã QR. Còn với thẻ nhựa chứa thông tin tiêm chủng thì có giá rẻ hơn, chỉ từ 20.000 - 50.000 đồng/chiếc.

Ốp điện thoại in mã QR.

Nói với Dân trí, chủ một cửa hàng thời trang ở Tân Bình (TPHCM) cho biết, áo phông in thông tin tiêm chủng đang là mặt hàng bán chạy ở đây. Để sở hữu một chiếc áo phông in mã QR, khách phải trả cho cửa hàng từ 150.000 - 170.000 đồng, thời gian nhận hàng là sau 3 ngày đặt mua.

"Cửa hàng đang có 2 loại áo, một loại áo là 80% cotton, một loại là 100% cotton. Giá in một mặt cho loại áo 80% cotton là 150.000 đồng/chiếc, còn 100% cotton là 170.000 đồng/chiếc và miễn phí vận chuyển", chủ cửa hàng thông tin.

Tương tự, chị N.H., một người bán ốp điện thoại in mã QR chia sẻ, 2 ngày nay, chị đã gom được hơn 100 đơn đặt hàng. Theo đó, khách chỉ cần chụp ảnh mã QR gửi cho quán, sau đó lựa chọn sản phẩm cần in, thanh toán và gửi địa chỉ là xong.

"Cái này tiện lắm, khi ra đường khỏi phải mở điện thoại mà chỉ cần quay ốp lưng lại. Ốp nhà tôi in khá chuẩn, rõ nét nên quét là ra ngay thông tin, đúng tên chính chủ", chị H. nói.

Áo phông in mã QR được rao bán rầm rộ trên sàn thương mại điện tử.

Hiện tại, ốp điện thoại in thông tin tiêm chủng nhà chị H. có 2 dòng, dòng ốp kính cao cấp là 120.000 đồng/chiếc, ốp nhựa 4D là 90.000 đồng/chiếc. Nếu khách mua từ 3 chiếc trở lên, chị sẽ giảm giá và miễn phí vận chuyển.

Để khách yên tâm, chị H. còn cho rằng, chỉ có máy quét của lực lượng kiểm tra mới xem được mã QR. Cho nên, người tiêu dùng không cần quá lo lắng về thông tin in lên ốp. Tuy nhiên, sự đảm bảo của chị chỉ thuyết phục được những vị khách dễ tính còn nhiều người vẫn tỏ ra bất an.

"Bên cạnh những người in mã ra để sử dụng thì cũng có người in ra để làm kỷ niệm. Do đó, trước khi gửi ảnh cho tôi, họ sẽ làm mờ hoặc xóa đi một phần mã QR vì lo thông tin bị đánh cắp", chị cho hay.

Ngoài quần áo, ốp điện thoại, thẻ cứng cầm tay in mã QR cũng được nhiều người săn lùng đặt mua. Các thẻ này sẽ được in theo kích thước tương ứng với các loại thẻ thông thường. Hay nhiều nơi còn nhận làm thẻ từ in mã QR với số lượng lớn.

Tuy nhiên, trước khi sử dụng các dịch vụ in ấn mã QR tiêm chủng, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin để tránh những rủi ro không đáng có.

An Chi