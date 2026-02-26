Nợ có khả năng mất vốn của một ngân hàng vọt lên gần 30.000 tỷ đồng

Năm 2025, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp và tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vượt 19%, quy mô nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tại nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Tổng hợp báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, tại thời điểm 31/12/2025, tổng dư nợ nhóm 5 đạt 166.707 tỷ đồng, tăng thêm 34.251 tỷ đồng, tương đương mức tăng 26% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, có 4 ngân hàng ghi nhận dư nợ có khả năng mất vốn từ gần 10.000 tỷ đồng trở lên. Dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: STB) với 29.906 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cuối năm trước. Riêng quý IV/2025, nợ nhóm 5 của ngân hàng này tăng thêm khoảng 18.400 tỷ đồng.

Trước đó, trong phần lớn thời gian của năm, quy mô nợ có khả năng mất vốn của Sacombank duy trì dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều ngân hàng lớn khác.

Xếp thứ hai là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BID) với 25.807 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn, tăng 30% so với cuối năm 2024. BIDV hiện vẫn là ngân hàng có quy mô nợ nhóm 5 lớn nhất trong nhóm Big4. Một ngân hàng quốc doanh khác là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã chứng khoán: CTG) ghi nhận 19.847 tỷ đồng, tăng 45%.

Đứng thứ tư là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB) với 9.155 tỷ đồng nợ nhóm 5, tăng 50% trong năm qua. Đáng chú ý, cùng với đà tăng nợ xấu, VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng tín dụng mạnh, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản. Năm 2025, ngân hàng này vươn lên dẫn đầu hệ thống về dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản, đạt 207.428 tỷ đồng, chiếm 21,97% tổng dư nợ, tăng 11,1% so với đầu năm.

Ngoài các ngân hàng trên, nhiều tổ chức tín dụng khác cũng ghi nhận quy mô nợ có khả năng mất vốn ở mức cao như Ngân hàng TMCP Quốc Dân (7.903 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (7.195 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quân đội (6.421 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (6.361 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) là một trong số ít ngân hàng quy mô lớn ghi nhận xu hướng cải thiện chất lượng tài sản. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ có khả năng mất vốn của nhà băng này ở mức 8.686 tỷ đồng, giảm 1.606 tỷ đồng so với thời điểm trước đó, cho thấy áp lực xử lý nợ xấu phần nào được kiểm soát.

Bước sang năm 2026, tăng trưởng tín dụng được dự báo điều tiết quanh ngưỡng 15%, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản. Diễn biến này kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay gia tăng rõ nét sau giai đoạn nới lỏng trước đó.

Theo các chuyên gia, chi phí vốn tăng sẽ tạo sức ép nhất định lên người mua nhà và doanh nghiệp vay vốn. Tuy nhiên, ở góc độ hệ thống, lãi suất cao hơn và hạn mức tín dụng thận trọng lại góp phần củng cố kỷ luật thị trường, buộc các ngân hàng sàng lọc khách hàng có năng lực tài chính tốt hơn và ưu tiên giải ngân vào các dự án khả thi, qua đó cải thiện năng lực quản trị rủi ro trong trung hạn.