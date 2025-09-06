Nissan định bán trụ sở, huyền thoại một thời đứng trước nguy cơ lụi tàn?

Theo Nikkei Asia, toà nhà trụ sở tại Yokohama có thể mang lại khoảng 100 tỷ yên cho Nissan. Chuyên gia nói đây không chỉ là thương vụ tài chính đơn thuần mà còn phản ánh nỗ lực giải phóng nguồn vốn ngắn hạn của hãng. Nhiều công ty trên thế giới cũng có động thái chuyển từ vai trò chủ sở hữu sang người thuê để gia tăng tính linh hoạt trong hoạt động.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định lần này là một bức tranh u ám. Nissan đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ. Doanh số toàn cầu sụt giảm gần 10% trong quý đầu năm tài chính 2025, chỉ đạt 707.000 xe với doanh thu khoảng 2.706 tỷ yen.

Một loạt biện pháp tái cơ cấu đã được đưa ra trong kế hoạch mang tên "Re:Nissan" gồm đóng cửa 7 nhà máy trên toàn cầu, trong đó có nhà máy Oppama mang tính biểu tượng ở Kanagawa, chuyển sản xuất về Kyushu, đồng thời cắt giảm khoảng 22.000 việc làm.

Nissan cũng thu hẹp nền tảng sản phẩm, đơn giản hóa linh kiện để tiết kiệm chi phí và cố gắng cắt giảm gánh nặng tài chính vốn đang bủa vây.

Chiến lược này cũng nhằm cắt giảm tổng công suất toàn cầu từ 3,5 triệu xuống còn 2,5 triệu xe mỗi năm. Mục tiêu là tinh gọn hoạt động và nâng cao hiệu suất tại những nhà máy còn vận hành.

Nhà máy Civac của Nissan ở Mexico (Ảnh: Nissan).

Trong bối cảnh đó, việc bán trụ sở rồi thuê lại được coi như một "liều thuốc" giúp Nissan có thêm dòng tiền để duy trì hoạt động trong ngắn hạn. Tại Nhật Bản, nhiều tập đoàn cũng đã chọn cách chuyển đổi tài sản này để bù đắp cho sự thiếu hụt vốn lưu động, thay vì vay nợ trong bối cảnh lãi suất biến động.

Hitachi, Toshiba hay thậm chí một số ngân hàng lớn cũng từng thực hiện các thương vụ tương tự để tái cấu trúc bảng cân đối kế toán.

Với Nissan, bước đi này là lời thừa nhận rõ ràng rằng hãng đang buộc phải hy sinh tài sản cố định để đổi lấy thanh khoản. Các chuyên gia cho rằng tương lai của "huyền thoại" Nhật Bản này giờ phụ thuộc vào tốc độ và hiệu quả của công cuộc tái cấu trúc và khả năng khôi phục niềm tin từ cổ đông cũng như người tiêu dùng.