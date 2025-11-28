Nhôm Việt Dũng đạt Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025

VNR500 - Khẳng định vị thế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Theo Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500 được công bố thường niên từ năm 2007, nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Xếp hạng được xây dựng dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế, mô phỏng theo mô hình Fortune 500 của Hoa Kỳ.

Nhôm Việt Dũng khẳng định vị thế khi góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Nhôm Việt Dũng).

Trong bảng xếp hạng hàng năm, VNR500 công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với các tiêu chí đánh giá dựa trên doanh thu, tốc độ tăng trưởng, quy mô lao động, năm 2025 Nhôm Việt Dũng ghi danh trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Hành trình 25 năm phát triển của Nhôm Việt Dũng

Trải qua 25 năm xây dựng, Nhôm Việt Dũng đã phát triển về cả thị phần và vị thế, phát triển hệ sinh thái sản phẩm nhôm hoàn thiện đa dạng, bao gồm tấm ốp nhôm nhựa phức hợp (Alu), trần nhôm và lam chắn nắng mang thương hiệu Alcorest.

Doanh nghiệp hiện sở hữu ba nhà máy tại cả hai miền Nam - Bắc với tổng diện tích sản xuất lên đến 50.000m², ứng dụng dây chuyền hiện đại cùng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Năng lực sản xuất đạt tới 18 triệu m² tấm ốp Alu mỗi năm, 500.000 m²/năm cho sản phẩm trần nhôm và lam chắn nắng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cho nhiều loại hình công trình.

Nhôm Việt Dũng sở hữu ba nhà máy công suất lớn tại hai miền Nam Bắc (Ảnh: Nhôm Việt Dũng).

Song song mở rộng quy mô sản xuất, Nhôm Việt Dũng phát triển hơn 100 đại lý cấp 1 cùng hàng nghìn điểm bán lẻ phủ khắp toàn quốc, giúp sản phẩm Alcorest hiện diện đa dạng các loại hình dự án như trụ sở doanh nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, trường học và các công trình công nghiệp...

Nhờ mạng lưới phân phối rộng và năng lực cung ứng lớn mạnh, doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng về sản lượng cung ứng cho thị trường nội địa ở cả ba dòng sản phẩm chính, bên cạnh đó là sự phát triển hợp tác với các đối tác xuất khẩu đến từ các nước Hàn Quốc, Australia...

Năng lực sản xuất nhà máy Nhôm Việt Dũng đạt tới 18 triệu m² tấm ốp Alu mỗi năm, và 500.000 m²/năm cho sản phẩm trần nhôm và lam chắn nắng (Ảnh: Nhôm Việt Dũng).

Nhôm Việt Dũng cũng như thương hiệu Alcorest đã được khẳng định và công nhận trên thị trường bằng nhiều giải thưởng như: 3 lần đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value), Top 10 Thương hiệu uy tín 2025, 9 năm liên tiếp đạt Thương hiệu mạnh, 5 lần liên tiếp đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt... cùng nhiều ghi nhận quan trọng khác về nỗ lực đổi mới và đóng góp cho ngành vật liệu xây dựng.

Gần đây, Nhôm Việt Dũng cũng ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu Alcorest mới cùng thông điệp “Tô màu cuộc sống”, thể hiện hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ và đầy sức sống, đánh dấu mốc phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu Alcorest với khách hàng, đối tác.

Alcorest đồng hành cùng những công trình hiện đại, tô màu cuộc sống bằng vật liệu bền vững và thẩm mỹ vượt trội (Ảnh: Nhôm Việt Dũng).

Xác định chiến lược phát triển bền vững, Nhôm Việt Dũng đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm.

Danh hiệu VNR500 này là động lực để Nhôm Việt Dũng tiếp tục phấn đấu đưa thương hiệu hội nhập cùng nền kinh tế toàn cầu.