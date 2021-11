Nhóm nữ đại gia 'hội ngộ' nhà đá vì dính đất vàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Thị Loan, Châu Thị Thu Nga, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trương Thị Kim Soan ... là những nữ đại gia trong lĩnh vực bất động sản vướng vào lao lý, trả giá cho những phi vụ làm ăn phi pháp.

Nữ tướng Nguyễn Thị Loan

Bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 1970, là Tiến sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế. Bà đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (VMD). Từ tháng 4/2009 đến nay, bà Loan lần lượt giữ ghế Phó Chủ tịch HĐQT rồi Chủ tịch HĐQT VMD (2012). Hiện, bà Loan đang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VMD nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex lập nhiều công ty để làm "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Kết quả điều tra xác định chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu/m2 tùy vị trí.

Châu Thị Thu Nga lĩnh án chung thân

Một nữ tướng bất động sản đã phải ra vành móng ngựa là bà Châu Thị Thu Nga. Theo cáo trạng, Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu. Ngoài ra còn một số cá nhân khác được bà Nga nhờ đứng tên cổ phần để công ty này hoạt động như công ty cổ phần nhưng mọi hoạt động của Housing Group do bà Nga quyết định.

Từ năm 2008, bà Nga ký hợp đồng với HAIC về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Từ năm 2009 cho đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý và tiến độ của dự án để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Theo đó, từ năm 2009-2013 bà Nga cùng với các bị can được bà Nga ủy quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ cho họ.

Trong số tiền đã thu, bà Nga đã trả lại hơn 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng không trả lại cho khách hàng cũng không có căn hộ để bàn giao. Trong số 348 tỷ đồng chiếm đoạt đã được, bà Nga khai đã sử dụng hết vào nhiều việc khác nhau nhưng rất khó để chứng minh.

Nữ giám đốc Angel Lina bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Công ty Angel Lina của bà Nhung đã dựng lên nhiều dự án "ma" trên đất công cộng, đất quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân (TPHCM) rồi rao bán cho người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư.

Trong các hợp đồng góp vốn, Công ty Angel Lina cam kết từ 1 đến 3 tháng sẽ thi công hạ tầng, 6 tháng giao đất, sau 12 tháng sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Nếu vi phạm hợp đồng, Công ty Angel Lina sẽ trả lại tiền và bồi thường 50% số tiền đã nhận của khách hàng. Tuy nhiên, đến thời hạn, khách hàng không nhận được đất, cũng không được hoàn tiền và bồi thường như cam kết.

Khi khách hàng liên hệ đòi lại tiền thì phía Công ty Angel Lina tìm cách kéo dài, lảng tránh. Riêng bà Nhung sau đó bỏ trốn.

Cảnh sát ước tính số tiền công ty này lừa đảo của khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hai nữ giám đốc liên quan tới đất vàng

Liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1958), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM. Lê Thị Thanh Thúy (sinh năm 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue.

Khu đất này có diện tích gần 5.000 m2 thuộc sở hữu nhà nước, trước đây do 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê sử dụng làm trụ sở. Năm 2007, UBND TPHCM chủ trương thu hồi để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao trên khu đất.

Tuy nhiên, vào năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là phó chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê.

Việc giao đất chỉ định cho CTCP Đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá, đấu thầu là sai với quy định về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc lừa đảo hơn 234 tỷ đồng

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông báo đã khởi tố, tạm giam bà Trương Thị Kim Soan (47 tuổi; trú tại TPHCM) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

C01 xác định, bà Soan đã có hành vi lừa đảo hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận là hơn 234 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty khác do ông này làm đại diện theo ủy quyền.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ doanh nhân khá nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, mà cả về bất động sản tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Vào đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017. Tháng 4/2018, trong buổi làm việc với Bộ GTVT, bà Trương Thị Kim Soan xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIPD Group).

Tiền thân VIPD Group là CTCP BĐS Phú Vinh, thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau ngày Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới (VIPD Group) và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.

Đối với công ty Địa ốc Sài Gòn - Gia Định được thành lập vào tháng 6/2001, do bà Trương Thị Kim Soan làm Chủ tịch HĐQT. Còn Công ty Peak View, sau khi 3 cổ đông sáng lập thoái vốn, bà Trương Thị Kim Soan trở thành Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Đến tháng 5/2018, Peak View có sự thay đổi khi bà Trương Thị Kim Soan không còn là Chủ tịch HĐQT.

Thông tin từ Bộ Công an ngày 30/8 cho biết, thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Thị Kim Soan là nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

