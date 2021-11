Pha "rũ bùn" tăng ngoạn mục 14% trong phiên của cổ phiếu Vimedimex

Dân trí Có vẻ như tin xấu khởi tố bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex - vài hôm trước đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu. VMD hôm nay "rũ bùn" ngoạn mục, tăng tới 14% trong phiên; HBS đóng cửa tăng 5,9%.

VN-Index đóng cửa trên 1.470 điểm

Nếu như không có nửa cuối phiên chiều thì đây sẽ là một phiên giao dịch tương đối "buồn ngủ" và mệt mỏi với nhiều nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index đi ngang và nhiều lần "dọa" rơi đã khiến không ít người bồn chồn, thấp thỏm.

Từ trên 1.460 điểm, VN-Index giằng co và về sát vùng 1.450 điểm, một số nhà đầu tư với tâm lý lo ngại đã bán ra cổ phiếu. Tuy nhiên, nhìn vào thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh trong khi thị trường "sale off" có thể thấy áp lực bán ra là không lớn và chủ yếu do sức ép tại một số mã trụ cột tại VN30.

Điều gì đến cũng đến, khi lực mua được cải thiện và bộ ba "bank (ngân hàng) - chứng (chứng khoán) - thép" khởi sắc, VN-Index liền bật tăng 11,02 điểm, ghi nhận mức tăng 0,75% lên 1.474,37 điểm - chính thức đóng cửa tuần trên ngưỡng 1.470 điểm. Nếu tính so với mức thấp nhất phiên thì VN-Index tăng với biên độ 1,5%.

Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần (Ảnh chụp màn hình).

HNX-Index tăng 2,9 điểm, tương ứng 0,66%, lên 441,63 điểm còn UPCoM-Index cũng tăng 1,45 điểm, tương ứng 1,33%, lên 110,66 điểm.

Thanh khoản sụt giảm đáng kể so với các phiên gần đây, nguyên nhân chủ yếu đến sự thận trọng của giới đầu tư khi VN-Index phải rất chật vật mới vượt được mốc cản cứng 1.470 điểm của chỉ số này.

Khối lượng giao dịch trên HSX đạt 955,62 triệu cổ phiếu, tương ứng 26.525,74 tỷ đồng; trên HNX là 162,87 triệu cổ phiếu, tương ứng 3.731 tỷ đồng và trên UPCoM là 193,44 triệu cổ phiếu, tương ứng 3.014,23 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HBS của Chứng khoán Hòa Bình phiên này hồi sinh, tăng rất mạnh 5,9% lên 14.400 đồng. "Người anh em" của mã này là VMD - mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex - có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ mức giá sàn 37.250 đồng lên mức giá trần 42.850 đồng.

Cuối phiên, thậm chí VMD trắng bên bán. Như vậy, nhà đầu tư nào kịp bắt đáy giá sàn VMD thì đã tạm lãi khoảng 14% ngay trong một phiên. Có vẻ như vài ngày sau khi Chủ tịch Vimedimex bị khởi tố thì nhà đầu tư đã "quên" luôn chuyện này và thông tin trên cũng đã phản ánh hết vào giá giao dịch.

Cú bứt tốc, đảo chiều ngoạn mục của VMD phiên hôm nay (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều nhà đầu tư đã bắt đáy thành công cổ phiếu VMD, lãi trong phiên tới 14% (Ảnh chụp màn hình).

"Bank - chứng - thép" hồi sinh; cổ phiếu nhà Cường Đô-la áp sát mệnh giá

Không nằm ngoài dự đoán, việc VN-Index có thể chinh phục mốc 1.470 hay không còn phụ thuộc vào cổ phiếu VN30. VN30-Index tăng tới 13,58 điểm tương ứng 0,9% lên 1.527 điểm.

Tại phiên cuối tuần, cổ đông của 3 dòng cổ phiếu trên đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng giá trị tài khoản cũng đã hồi phục và tăng đáng kể.

Ở dòng thép, DNY tăng trần 12,5%; NKG tăng 5,3%; TLH tăng 4,1%; MEL tăng 3,6%; TVN tăng 3,1%. Hai "ông lớn" HPG và HSG cũng lần lượt tăng 1,1% và 2,8%. TIS tăng 2,7%.

Trong khi đó, dòng cổ phiếu ngân hàng chứng kiến "cơn lên đồng" của EIB. Mã này tăng kịch trần lên 28.200 đồng, cuối phiên dư mua giá trần và trắng bên mua. Những mã khác như ABB cũng tăng 2,4%: CTG tăng 2,3%; OCB tăng 2,1%; MSB tăng 2,1%; LPB tăng 2%; TCB tăng 1,9%; MBB tăng 1,6%...

Còn tại dòng cổ phiếu chứng khoán, AGR và CTS là tâm điểm với diễn biến tăng trần mạnh mẽ. AGR khớp 6,12 triệu đơn vị tăng lên 20.750 đồng; CTS khớp 3,64 triệu đơn vị, tăng trần lên 40.650 đồng. Cả hai mã này đều dư mua giá trần, không có dư bán.

Một loạt mã khác như SBS cũng tăng mạnh 12,7%; ART tăng 4,5%; AAS tăng 4,3%; BVS tăng 4,2%; VDS tăng 2,5%; MBS tăng 2,5%; VND tăng 1,9%; SHS tăng 1,8%.

Dòng cổ phiếu bất động sản; xây dựng, vật liệu dù trải qua rung lắc nhưng nhìn chung vẫn tăng giá mạnh.

Một loạt mã xây dựng, vật liệu như PTC, LM8, PXI, TCR, HID, NAV, UDC, CRC, HU3 tăng kịch biên độ, không hề có dư bán; CII áp sát mức trần, tăng 6,5%; HT1 tăng 5,8%; HVX tăng 4,6%; CTI tăng 4,6%; DXV tăng 4,5%.

Cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là nhóm vốn hóa nhỏ, trung bình tiếp tục chuỗi tăng rất sốc. HQC, PTL, DIG, TLD, ITA, LGL, LDG tăng trần. QCG của Quốc Cường Gia Lai cũng tăng trần và hiện đã đạt mức giá 9.580 đồng, chờ về mệnh giá.

Mai Chi