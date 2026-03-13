Nhóm dầu khí bị bán mạnh, cổ phiếu Novaland tiếp tục gây chú ý

Phiên giao dịch ngày 13/3, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 13,37 điểm, xuống còn 1.696 điểm; HNX-Index cũng mất 2,01 điểm, lùi về 245,84 điểm. Lực bán chiếm ưu thế với 399 mã giảm giá, trong khi có 386 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đi xuống. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước, đạt gần 27.000 tỷ đồng trên cả ba sàn. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị khớp lệnh hơn 24.700 tỷ đồng, còn sàn HNX đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm dầu khí. Nhiều mã giảm kịch sàn và không còn bên mua, như BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn, PLX của Petrolimex hay GAS của PV Gas.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 416 tỷ đồng trên sàn HoSE. Lượng bán ròng tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu BSR (286 tỷ đồng), VIC của Vingroup (133 tỷ đồng), SSI (99 tỷ đồng) và VHM của Vinhomes (96,5 tỷ đồng).

Nhóm dầu khí bị bán mạnh, cổ phiếu nhà Novaland tiếp tục gây chú ý (Ảnh minh họa: Hải Long).

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu ghi nhận diễn biến tích cực khi đi ngược xu hướng thị trường. Cụ thể, cổ phiếu VNM của Vinamilk tăng hơn 2%, MSN của Masan tăng trên 1%, còn cổ phiếu của Công ty Vĩnh Hoàn tăng mạnh hơn 3%.

Trong nhóm bất động sản, cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) tiếp tục thu hút dòng tiền khi tăng trần ngay từ đầu phiên, lên 12.650 đồng/cổ phiếu.

Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của mã này kể từ ngày 10/3, với thanh khoản mỗi phiên lên tới hàng chục triệu cổ phiếu.

Đà tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của doanh nghiệp do ông Bùi Thành Nhơn sáng lập vượt mốc 28.000 tỷ đồng. Tính trong bốn phiên gần nhất, thị giá cổ phiếu NVL đã tăng hơn 26%.