Chứng khoán giảm điểm, "cá mập" tung tiền gom cổ phiếu

Sau phiên hồi phục điểm số hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam lại quay đầu điều chỉnh phiên 12/3.

Kết phiên sáng 12/3, VN-Index giảm 19 điểm về 1.709 điểm điểm, HNX cũng giảm còn 245 điểm, chỉ sàn UPCoM vẫn giữ được sắc xanh. Thanh khoản 3 sàn đạt khoảng 13.615 tỷ đồng.

Đà giảm vẫn đang chiếm ưu thế với gần 300 mã cổ phiếu đỏ điểm, một số mã giảm sàn.

Đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của bộ đôi Vingroup, gồm VHM giảm 0,4% và VIC sau khi giảm mạnh đầu phiên hiện đang tăng nhẹ trở lại. Cùng với đó, các mã vốn hóa lớn khác như GAS (PVGAS), VCB của Vietcombank… cũng điều chỉnh, qua đó tác động mạnh khiến chỉ số VN-Index giảm.

Ở chiều tích cực hơn, nhóm hóa chất thu hút dòng tiền, điểm qua có DGC của Đức Giang tăng 3%, DCM của Đạm Cà Mau tăng hơn 2%, cổ phiếu Đạm Phú Mỹ (DPM) cũng tăng 3%...

Còn lại, đa số các ngành vẫn đang trong tình trạng phân hóa mạnh (ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, thực phẩm, khai khoáng và luyện kim…) hoặc giảm điểm (bất động sản, bán lẻ chuyên doanh, phần mềm…).

Chứng khoán Việt Nam vẫn đỏ điểm, nhiều bên mua vào (Ảnh: Hải Long).

Sau những nhịp điều chỉnh mạnh giữa căng thẳng Trung Đông, chứng khoán Việt đang chứng kiến dòng vốn mua vào mạnh mẽ. Không chỉ đến từ lãnh đạo, người nội bộ mà khối ngoại cũng đang liên tục mua ròng. Theo chuyên gia, đây là động lực cho thị trường thời gian tới.

Hiện khối ngoại đang bước vào phiên mua ròng thứ ba. Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) với giá trị 595,8 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trong danh sách.

Trước đó, cổ phiếu này đã giảm sâu từ đầu tháng 3 và vừa chạm vùng đáy thấp nhất trong khoảng 6 tháng trở lại đây, trước khi bật tăng trở lại trong hai phiên gần đây. Việc dòng vốn ngoại giải ngân quy mô lớn cho thấy sức hút trở lại của cổ phiếu bán lẻ lớn nhất thị trường.

Về phía các lãnh đạo, nhiều lệnh mua lớn vừa được công bố tại Vietjat Airs (VJC), Hòa Phát (HPG), Masan Group (MSN), Nam Long (NLG).... thông qua các CEO hoặc người nhà Chủ tịch.