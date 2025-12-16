Đồng USD suy yếu, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa điều hành lãi suất

Trước đà suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế sau động thái nới lỏng từ Fed, tỷ giá tự do trong nước cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm mạnh. Diễn biến này giúp giải tỏa đáng kể sức ép lên tỷ giá USD/VND, đồng thời tạo không gian thuận lợi cho nhà điều hành trong bài toán lãi suất.

USD quốc tế chạm đáy 2 tháng

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giao dịch quanh mốc 98,29 điểm. So với phiên trước đó, chỉ số này giảm 0,7 điểm (tương đương 0,11%) và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Áp lực lên đồng bạc xanh gia tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay tại cuộc họp chính sách vừa qua. Với mức giảm thêm 0,25 điểm phần trăm, lãi suất cơ bản của Mỹ hiện dao động trong khoảng 3,5-3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Sự hạ nhiệt của đồng USD quốc tế đã tác động tích cực ngay lập tức đến thị trường ngoại hối trong nước. Hiện tại, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.141 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên liền trước.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, giá USD đã giảm tới 2,5% so với mức đỉnh thiết lập trước đó. Tính chung toàn thị trường, tỷ giá USD/VND đã giảm khoảng 0,3% từ đỉnh, thu hẹp đà tăng lũy kế từ đầu năm xuống còn khoảng 3,5%.

Đồng USD đang suy yếu (Ảnh: Mạnh Quân).

Giới phân tích từ các công ty chứng khoán nhận định, việc Fed đưa lãi suất về mức thấp hơn và duy trì xu hướng nới lỏng tiền tệ sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và VND. Yếu tố này đóng vai trò then chốt trong việc giảm áp lực lên tỷ giá, tạo điều kiện để NHNN củng cố dự trữ ngoại hối và có thêm dư địa linh hoạt trong điều hành lãi suất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Châu Đình Linh - Chuyên gia kinh tế tài chính - đồng quan điểm cho rằng, khi Fed giảm lãi suất, áp lực tỷ giá vơi bớt sẽ khơi thông dòng vốn FDI và vốn đầu tư gián tiếp trở lại các thị trường mới nổi tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

"Đây là tiền đề quan trọng để Ngân hàng Nhà nước nới rộng dư địa điều hành lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực gia tăng như hiện nay", ông Linh nhấn mạnh.

Phố Wall bi quan về đồng USD năm 2026

Hàng loạt định chế tài chính lớn như Deutsche Bank và Goldman Sachs đồng thuận dự báo đồng USD sẽ suy yếu trong năm 2026 khi Fed duy trì lộ trình nới lỏng.

Các chiến lược gia từ Deutsche Bank, Goldman Sachs cho rằng đồng bạc xanh sẽ trượt giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo phân tích từ tập đoàn tài chính ING, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11. Với dự báo chỉ có thêm 50.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4,5%, các số liệu yếu hơn kỳ vọng này có thể là chất xúc tác để Fed đẩy nhanh quyết định cắt giảm lãi suất.

Thêm vào đó, lộ trình lãi suất của Mỹ đang đi ngược chiều với nhiều nền kinh tế lớn khác (nơi dự kiến giữ nguyên hoặc tăng lãi suất). Sự chênh lệch lãi suất này sẽ kích hoạt dòng vốn rời bỏ trái phiếu Mỹ để tìm đến các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, từ đó gây áp lực giảm giá trực tiếp lên đồng USD.

Dữ liệu đồng thuận từ Bloomberg cho thấy, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt - được dự báo giảm khoảng 3% vào cuối năm 2026. Đồng tiền này cũng được dự đoán sẽ yếu đi so với đồng Yên Nhật, Euro và Bảng Anh.

Ông David Adams, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối G10 của Morgan Stanley, đưa ra kịch bản đồng USD có thể mất giá tới 5% ngay trong nửa đầu năm tới. Bên cạnh yếu tố lãi suất, giới đầu tư cũng đang thận trọng dõi theo các phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams và kịch bản chuyển giao quyền lực tại Fed khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5/2026.