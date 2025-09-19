Chương trình được PVcomBank triển khai với mong muốn nâng tầm trải nghiệm dành cho khách hàng là Hội viên Dịch vụ ngân hàng ưu tiên thông qua hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích xứng tầm.

Theo đó, khách hàng là Hội viên Dịch vụ ngân hàng ưu tiên mở mới, kích hoạt thành công thẻ tín dụng PVcomBank Premier trong thời gian diễn ra chương trình, đồng thời phát sinh tổng chi tiêu từ 8 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ sẽ được hưởng đặc quyền ưu đãi hoàn tiền 1 triệu đồng. PVcomBank áp dụng chính sách ưu đãi này dành cho 300 khách hàng chi tiêu sớm nhất và thỏa mãn điều kiện của chương trình.

Nhiều ưu đãi đặc quyền hấp dẫn dành cho chủ thẻ PVcomBank Premier (Ảnh: PVcomBank).

Thẻ PVcomBank Premier là dòng thẻ tín dụng hoàn toàn mới được thiết kế để tích hợp nhiều tính năng nổi bật cũng như những đặc quyền riêng biệt dành cho Hội viên Dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại ngân hàng, bao gồm 2 hạng thẻ: thẻ tín dụng PVcomBank Premier hạng World và PVcomBank Premier hạng Platinum.

Chỉ với một chiếc thẻ duy nhất, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Premier sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc quyền như: miễn 100% phí phát hành thẻ; đặc quyền ưu đãi phí thường niên; áp dụng phí chi tiêu ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1,8%; hạn mức thẻ ưu việt lên đến 1,5 tỷ đồng; thời gian miễn lãi đến 55 ngày, linh hoạt lựa chọn ngày sao kê; tích điểm PVOne với mọi giao dịch để đổi hơn 2.000 quà tặng hấp dẫn; trả góp với lãi suất 0% tại 6.000 điểm mua sắm trên toàn quốc…

Từ nay đến hết ngày 31/1/2026, PVcomBank cũng áp dụng chính sách ưu đãi giảm tới 50% phí chơi golf (bao gồm phí Green, Caddie và 50% phí xe điện) - tối đa đến 1 triệu đồng/lượt, dành cho các khách hàng đặt sân tại hệ thống Alegolf và thanh toán bằng thẻ PVcomBank Premier.

Ngoài ra, các chủ thẻ chi tiêu trên nền tảng thương mại điện tử Shopee còn được giảm 80.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần; giảm 200.000 đồng cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng vào các ngày đôi hàng tháng (10/10; 11/11…), áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12.

Từ ngày 15/9, khách hàng sử dụng dịch vụ tại chuỗi ẩm thực Golden Gate (GoGi, iSushi, Manwah…) sẽ được giảm 30%, tối đa lên đến 350.000 đồng cho mỗi hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ PVcomBank Premier.

Không những vậy, các chủ thẻ PVcomBank Premier cũng được tận hưởng nhiều chính sách khuyến mại hấp dẫn thuộc hệ sinh thái ưu đãi Thế giới WOW như: giảm giá tới 50% khi mua sắm tại các thương hiệu cao cấp; giảm 35% khi đặt phòng tại hệ thống khách sạn và resort 5 sao Wyndham Hotels & Resorts; tặng 1 đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại Capella Hotel & Resorts; tặng 1 món chính khi dùng bữa tại hệ thống nhà hàng trong chương trình One Dines Free…

“Thẻ tín dụng PVcomBank Premier Platinum và PVcomBank Premier World không chỉ cung cấp những giải pháp tài chính thông thường, mà còn là chìa khóa mở ra hệ sinh thái đặc quyền vượt trội dành cho Hội viên Dịch vụ ngân hàng ưu tiên. Nhờ đó, các khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nhiều màu sắc thông qua những sản phẩm, dịch vụ đa dạng, bên cạnh các tiện ích tài chính ưu việt của ngân hàng”, đại diện PVcomBank chia sẻ.