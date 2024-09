Nhiều nơi bị mất điện do siêu bão Yagi

Theo thông tin cập nhật từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, do ảnh hưởng của gió to, mưa lớn, tính đến 10h sáng nay (7/9), 40% khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh đã bị mất điện. Trong đó, huyện Cô Tô bị mất điện toàn bộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố từ đường dây 110kV và cây cối gẫy đổ vào đường dây, cột điện.

Chị Nguyễn Huyền (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) cho biết nhà chị mất điện từ 10h sáng 7/9 do mưa kèm gió rất mạnh khiến nhiều cây xung quanh bật gốc, gãy đổ. "Gia đình tôi đã chuẩn bị đèn tích điện, sạc dự phòng và đồ ăn sẵn từ hôm qua nên chủ động hơn", chị nói và nêu cơ quan chức năng chưa có thông báo về thời gian sẽ có điện trở lại.

Tại Hải Phòng, cơ quan điện lực cũng cập nhật lịch cắt điện trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của bão số 3 gây mất điện trạm 110kV E2.24. Theo đó, khu vực đảo Cát Hải sẽ bị cắt điện từ 11h đến 20h; các xã Trân Châu, Xuân Đám, Phù Long thuộc huyện Cát Hải cũng sẽ mất điện từ 8h đến 18h. Công ty điện lực cho biết hết bão sẽ đóng điện lại theo quy trình.

Từ sáng nay, nhiều nơi thuộc các quận trung tâm TP Hải Phòng cũng ghi nhận tình trạng mất điện như khu vực đường Lâm Tường, Tôn Đức Thắng, Tô Hiệu (quận Lê Chân), Thế Lữ (quận Hồng Bàng), Ngô Gia Tự (quận Hải An), Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền)... Theo một số người dân khu vực bị mất điện, do bão gây gió to khiến hàng loạt cây gẫy đổ vào đường dây, cột điện.

Lúc 12h15 tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, gió giật dữ dội, cột điện và cây xanh ngã đổ ra đường (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước đó tại buổi làm việc với Bộ trưởng Công Thương chiều ngày 6/9, ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) nhận định cơn bão có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện với mức gió mạnh và lượng mưa lớn trên diện rộng ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

"Trong đó, có thể đường dây 500kV sẽ bị tách làm đôi, giống như một số trường hợp từng xảy ra khi bão lớn đổ bộ trước đây làm mất thông tin liên lạc hệ thống. Do đó cần đề phòng, sẵn sàng phương án ứng phó, xử lý đối với việc vận hành hệ thống điện tách đôi", lãnh đạo NSMO cho hay.

Mặt khác, vị này cũng lưu ý địa phương và người dân sẵn sàng cho tình huống mất điện cục bộ tại khu vực Đông Bắc bộ do ảnh hưởng của mưa lớn. NSMO đã sớm có các văn bản, chỉ đạo ba trung tâm điều độ hệ thống điện sẵn sàng ứng phó.

11h30, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão Yagi đã tiệm cận bờ biển Quảng Ninh - Thái Bình.

Trong khoảng 1-3 giờ tới tâm bão di chuyển vào Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10-12 rồi di chuyển sâu vào trong đất liền.

Dự báo đến chiều nay khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 9-12. Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.