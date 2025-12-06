Nhiều ngân hàng dừng gói vay ưu đãi, người trẻ "vỡ mộng" mua nhà

Người trẻ vỡ mộng vì lãi suất quay xe

Dù từng rầm rộ tung ra các gói vay lãi suất thấp hồi đầu năm để kích cầu, nhiều ngân hàng lớn hiện đã âm thầm tạm dừng hoặc thu hẹp chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trẻ.

Anh Minh (28 tuổi, Hà Nội), người đang tìm hiểu hồ sơ vay mua căn hộ đầu tiên, bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" khi tìm đến một chi nhánh ngân hàng thương mại lớn. Thay vì mức lãi suất hấp dẫn như kỳ vọng, anh được thông báo chương trình dành cho người trẻ đã tạm dừng.

“Tôi có nghe bạn bè nói trước đây lãi suất ưu đãi chỉ 5,5-6% trong vài năm đầu, nhưng giờ nhân viên ngân hàng báo không còn áp dụng nữa. Mức lãi hiện tại cao hơn khá nhiều nên tôi phải cân nhắc lại kế hoạch mua nhà”, anh Minh chia sẻ.

Cũng rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", chị Thu Trang (31 tuổi, Hà Nội) cho biết trước đó đã được tư vấn gói vay cố định lãi suất 5,6%/năm trong 3 năm đầu. Tuy nhiên, khi quay lại làm thủ tục vào đầu tháng này, chị "ngã ngửa" vì chương trình đã dừng, lãi suất mới vọt lên khoảng 7,5%/năm.

Chị Trang lo lắng: “Tôi đã tính toán chi trả theo mức ưu đãi cũ, nay lãi suất tăng thêm khiến số tiền trả hàng tháng vượt quá khả năng của gia đình. Có lẽ tôi phải hoãn kế hoạch mua nhà ít nhất vài tháng để xem thị trường ổn định lại”.

"Việc chuyển từ lãi suất ưu đãi quanh 5,5-6%/năm lên mức 7-8%/năm khiến các khoản trả góp hàng tháng tăng mạnh, đặc biệt với những khoản vay lớn kéo dài vài chục năm nên tôi thực sự phải cân nhắc lại kế hoạch vay", chị Trang nói thêm.

Tiền được đưa vào máy đếm để kiểm tra (Ảnh: Thành Đông).

Hàng loạt ngân hàng dừng ưu đãi

Khảo sát thực tế cho thấy, làn sóng thu hẹp ưu đãi đang diễn ra tại nhiều ngân hàng. Một số ngân hàng vẫn duy trì gói vay ưu đãi cho người trẻ, nhưng có điều chỉnh lãi suất.

Agribank mới đây thông báo dừng triển khai một số chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân, bao gồm gói vay mua nhà cho người trẻ và các khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống (mua nhà, sửa chữa, nhận chuyển nhượng đất...).

Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn duy trì "cửa sáng" cho phân khúc nhà ở xã hội. Với khách hàng dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, lãi suất áp dụng khoảng 6,1%/năm (thấp hơn 2% so với lãi suất bình quân của nhóm Big 4) trong 5 năm đầu.

Một cán bộ tín dụng của BIDV cũng thông tin chương trình cho vay ưu đãi với người trẻ mua nhà ở thương mại của ngân hàng này đang tạm ngừng. Trước đó, khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở trên toàn quốc được BIDV hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm (kỳ hạn 3 năm), thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỷ đồng mỗi khách hàng.

Cán bộ tín dụng của VietinBank cũng thông tin đơn vị này không còn gói lãi suất ưu đãi 5,6%/năm (kỳ hạn 3 năm), thay vào đó áp dụng lãi suất 7,5%/năm trong 18 tháng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ "cú hích" đầu năm đến áp lực cuối năm

Trước đó, hồi đầu năm, sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản, hàng loạt ngân hàng thương mại đã nhập cuộc với các chương trình cho vay mua nhà lãi suất thấp, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Hàng loạt ngân hàng đã gây chú ý thời điểm đó khi triển khai gói tín dụng quy mô hàng nghìn tỷ đồng với thời gian vay lên đến 50 năm.

Nhờ những ưu đãi này, nhiều người trẻ kỳ vọng có thể “chạm tay” vào căn nhà đầu tiên sớm hơn khi áp lực trả nợ giảm đáng kể trong giai đoạn đầu. Như vậy, chỉ sau chưa đầy một năm triển khai, bối cảnh tín dụng thắt chặt và áp lực huy động vốn tăng đã khiến các ngân hàng đồng loạt thu hẹp các gói vay ưu đãi.

Theo Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư của một Công ty Chứng khoán có trụ sở tại Hà Nội, việc tạm dừng hoặc thu hẹp các gói vay ưu đãi cho người trẻ xuất phát chủ yếu từ áp lực lãi suất tăng trở lại trên thị trường. Nửa năm qua, lãi suất tiết kiệm có xu hướng nhích lên, buộc các ngân hàng phải điều chỉnh mặt bằng lãi suất cho vay để cân đối chi phí vốn.

Lãnh đạo nhiều nhà băng và báo cáo từ các công ty chứng khoán trước đó cũng dự báo xu hướng tăng nhẹ lãi suất cho vay vào dịp cuối năm, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống cần đảm bảo thanh khoản và nguồn vốn trung - dài hạn.

Cùng lúc, thị trường bất động sản vẫn thiếu nguồn cung nhà ở phù hợp và giá bán chưa hạ nhiệt, khiến các ngân hàng càng thận trọng hơn với các chương trình ưu đãi kéo dài hàng chục năm.

"Vì vậy, dù từng tung ra nhiều gói vay hấp dẫn hồi đầu năm, các nhà băng đang bắt đầu thu hẹp hoặc tạm dừng để điều chỉnh chính sách, dẫn đến việc người trẻ tìm mua nhà lần đầu chịu tác động rõ rệt nhất", vị chuyên gia này nhấn mạnh.