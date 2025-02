VietCredit lỗ kỷ lục 152 tỷ đồng, mạnh tay cắt giảm 85% nhân sự

Theo báo cáo tài chính quý IV/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã chứng khoán: TIN) báo lỗ sau thuế năm 2024 ở mức 152 tỷ đồng - mức thua lỗ kỷ lục, trong khi năm 2023 công ty vẫn có lãi hơn 19 tỷ đồng.

Tổng thu nhập từ lãi của VietCredit giảm 20%, từ 1.339 tỷ đồng xuống còn 1.069 tỷ đồng. Thu nhập từ dịch vụ cũng giảm mạnh 42%, từ 81 tỷ đồng xuống 47 tỷ đồng, trong khi chi phí dịch vụ lại tăng 77%, từ 30 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng, khiến mảng này lỗ 12 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư chứng khoán có tín hiệu tích cực hơn khi mang về lợi nhuận 48 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 8 tỷ đồng năm 2023. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để giúp VietCredit cải thiện kết quả kinh doanh chung.

Do tình hình kinh doanh sụt giảm, công ty đã cắt giảm chi phí hoạt động trong năm qua. Tổng chi phí hoạt động năm 2024 giảm 19% xuống còn 466 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VietCredit cũng giảm mức trích lập dự phòng hơn 708 tỷ đồng, tương đương mức giảm 14% so với năm trước.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối năm 2024 đạt gần 6.300 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ VietCredit, nguyên nhân do công ty đã mở rộng sản phẩm cho vay qua các nền tảng số như MoMo, Viettel Money, My Viettel… Tính đến cuối quý IV/2024, các sản phẩm số đóng góp 22% tổng dư nợ cho vay của công ty.

Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự trong năm qua. Cũng theo báo cáo, số lượng nhân viên cuối năm qua chỉ còn 181 người, giảm 1.146 người, tương đương giảm hơn 86% so với năm trước.

VietCredit ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 152 tỷ đồng (Ảnh: VietCredit).

Về làn sóng cắt giảm nhân sự, không chỉ riêng VietCredit, tại nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn cũng có diễn biến tương tự. Cụ thể, BIDV giảm nhiều nhất, ở mức 1.000 người, VIB giảm 517 người, Sacombank giảm 426 người, ACB giảm 365 người.

Với ngành chứng khoán, nhiều công ty cũng giảm số lượng nhân viên như Chứng khoán VNDirect giảm 97 người, Chứng khoán SSI giảm 84 người, Chứng khoán KB giảm 46 người trong năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ cắt giảm ở ngành này vẫn nhỏ, doanh nghiệp nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10% so với tổng số nhân viên.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vài năm trở lại đây luôn có biến động mạnh về số lượng nhân viên trong bối cảnh tiêu dùng ngành bán lẻ chững lại và doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc hoạt động. Vào cuối năm 2024, công ty này giảm 1.754 nhân viên so với cuối năm trước, tức giảm gần 3%, còn 63.660 người.

Trong ngành công nghệ, Công ty cổ phần VNG giảm 265 người vào năm qua, còn 3.324 nhân viên tính đến ngày 31/12/2024.