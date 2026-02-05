Nhận tiền thưởng Tết Nguyên đán phải đóng thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 bộ luật Lao động năm 2019, tiền thưởng tết về bản chất là khoản thu nhập phát sinh từ quan hệ lao động nên người lao động vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp người lao động nhận tiền thưởng tết đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định, nghĩa vụ nộp thuế chỉ phát sinh khi người lao động có thu nhập tính thuế sau khi đã trừ các khoản giảm trừ theo quy định mà vẫn đạt đến ngưỡng chịu thuế.

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ theo quy định gồm giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế hiện tại là 15,5 triệu đồng/tháng, giảm trừ người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng) và các khoản được trừ theo quy định của pháp luật (như tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc...).

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Trường hợp tổng thu nhập trong kỳ tính thuế (tháng hoặc năm), bao gồm tiền lương, và tiền thưởng tết, sau khi trừ các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, mà không đạt ngưỡng chịu thuế thì khoản tiền thưởng tết sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định. Thuế suất được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần với người làm công ăn lương gồm 5 bậc, với các mức thuế suất từ 5% đến 35%.

Bậc Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất 1 Đến 120 Đến 10 5% 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10% 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20% 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30% 5 Trên 1.200 Trên 100 35%

Lấy ví dụ, anh Nguyễn Văn A có tiền lương mỗi tháng là 30 triệu đồng (chưa trừ khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân). Anh vừa được thanh toán lương tháng 1 và khoản thưởng 80 triệu đồng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026. Anh Nguyễn Văn A không có người phụ thuộc nào, vậy tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ được xác định như sau:

- Tổng thu nhập tháng 1: 30 + 80 = 110 triệu đồng

- Các khoản được trừ: Giảm trừ gia cảnh người nộp thuế: 15,5 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc: 0

- Bảo hiểm bắt buộc (10,5% trên lương): 10,5% × 30 triệu = 3,15 triệu đồng

(Tiền thưởng không tính đóng bảo hiểm)

=> Thu nhập tính thuế tháng 1: 110 – 15,5 – 3,15 = 91,35 triệu đồng

Tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần như sau:

Thu nhập tính thuế Thuế suất Thuế phải nộp (triệu đồng) Đến 10 triệu đồng 5% 0,5 Từ 10-30 triệu đồng (20 triệu đồng) 10% 2 Từ 30-60 triệu đồng (30 triệu đồng) 20% 6 Từ 60-91,35 triệu đồng (31,35 triệu đồng) 30% 9,405

Như vậy, tổng thuế thu nhập cá nhân tháng 1 của anh Nguyễn Văn A là:

0,5 + 2 + 6 + 9,405 = 17,905 triệu đồng