Nhà máy 1.216 tỷ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan bị rao bán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Tây Ninh vừa thông báo phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Lavifood nhằm thu hồi nợ vay.

Tài sản được đưa ra đấu giá gồm toàn bộ Nhà máy Tanifood Tây Ninh cùng hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị chế biến nông sản, với tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỷ đồng.

Theo thông báo, tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích hơn 142.914m2 tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Đây là khu đất xây dựng Nhà máy Tanifood Tây Ninh với thời hạn sử dụng đến năm 2067.

Ngoài bất động sản, VietinBank cũng đấu giá toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án “Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh” của Lavifood.

Trong tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỷ đồng, giá trị quyền sử dụng đất được xác định hơn 461,7 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng hơn 321 tỷ đồng và hệ thống máy móc thiết bị hơn 433,5 tỷ đồng.

Theo VietinBank Tây Ninh, các tài sản trên được thế chấp cho các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký giữa ngân hàng và Lavifood từ năm 2018 cùng các hợp đồng bảo đảm liên quan.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 4/6 tại trụ sở VietinBank Tây Ninh theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói và phương thức trả giá lên.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 60,8 tỷ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm tài sản.

Nhà máy Tanifood được khánh thành vào năm 2019, có quy mô khoảng 15ha với tổng vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với mục tiêu chế biến sâu nông sản xuất khẩu, với công suất xử lý lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Đây từng được xem là một trong những dự án chế biến nông sản quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần Lavifood từ ông Lê Thành để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản. Lavifood sau đó được giao cho bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) quản lý thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.

Theo Hội đồng xét xử, Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, nên cần thu hồi để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử đã đề nghị giải tỏa phong tỏa giao dịch đối với tài sản này, giao cho VietinBank phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự để xử lý và thu hồi nợ. Phần giá trị còn lại của tài sản sẽ được nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.