SCB bán tiếp loạt bất động sản, xe, túi xách, phụ kiện… vụ Vạn Thịnh Phát

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (mã chứng khoán: SCB) vừa ra thông báo mời thầu lần 2 (gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ) cho gói thầu “Lựa chọn nhà thầu tư vấn xử lý tài sản bảo đảm theo 2 bản án 157 và 1125 đến ngày 16/4.

Trong số 8 mã tài sản bán đợt 2, có loạt bất động sản, xe tải, ô tô và hàng hoá tiêu dùng. Đầu tiên là các bất động sản đứng tên Công ty cổ phần Lavifood tại khu vực Bến Lức (Long An), gồm thửa đất số 1689, tờ bản đồ số 3 đường tỉnh 830 xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An (địa chỉ cũ), là đất khu công nghiệp.

Ngân hàng cũng đấu giá các máy móc dây chuyền sản xuất của nhà máy này, cùng với 2 xe tải pickup cabin kép Isuzu và 1 ô tô con Subaru, rao bán các thửa đất số 291, 315, 480 tờ bản đồ số 4 tại địa chỉ ấp 5, xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An. Chủ tài sản là Công ty TNHH Nông sản Hồng Nguyên Long...

8.521 sản phẩm là hàng hóa quần áo, túi xách, phụ kiện và các phụ kiện thời trang khác của Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria cũng như toàn bộ hàng hóa tại kho hàng và hệ thống showroom thuộc sở hữu của Công ty cổ phần EURASIA CONCEPT cũng được bán trong đợt này.

Bà Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Hồi tháng 3, Ngân hàng SCB đã lần đầu thông báo triển khai kế hoạch xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của Tòa án nhân dân TPHCM tại bản án hình sự sơ thẩm số 157 ngày 11/4/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM theo bản án hình sự phúc thẩm số 1125 ngày 3/12/2024.