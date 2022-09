Nhà đầu tư ấm ức "ăn cú lừa" của VN-Index

Cho đến thời điểm 14h, diễn biến VN-Index vẫn đi ngang sau khi đạt trạng thái tăng từ đầu phiên giao dịch. Thanh khoản trên thị trường bó hẹp với sự thận trọng của cả "phe" bán lẫn "phe" mua.

Kịch tính bắt đầu kể từ 14h05 khi chỉ số điều chỉnh giảm. VN-Index rơi một mạch xuống dưới ngưỡng 1.230 điểm, chuyển màu từ trạng thái "xanh" sang "đỏ" trong chớp mắt. Ám ảnh sự thất vọng ở những phiên trước bị "đánh úp" vào cuối phiên, đặc biệt là ở đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) nên nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ bán cắt lỗ ngay khi VN-Index có dấu hiệu đảo chiều đi xuống.

VN-Index diễn biến kịch tính trong phiên cuối tuần (Ảnh chụp màn hình).

Vậy nhưng chứng khoán luôn ẩn chứa những tình huống bất ngờ. Khi nhà đầu tư đang ôm cổ phiếu "vẫy cờ trắng" đầu hàng bởi sức ép tâm lý, quyết định bán cắt lỗ thì thị trường lại đảo chiều ngay sau đó. VN-Index chỉ nhúng về 1.230 trong chốc lát và "phe" ôm tiền ở bên ngoài đã lập tức nhập cuộc chớp cơ hội để mua vào cổ phiếu hạ giá.

Cục diện thị trường thay đổi hoàn toàn trong 30 phút cuối phiên (bao gồm cả 15 phút ATC). Kịch bản phiên hôm nay trái ngược hoàn toàn so với 2 phiên trước. VN-Index đóng cửa tăng 14,18 điểm tương ứng 1,15% lên 1.248,78 điểm, mức giá cao nhất trong phiên. Dù kết tuần, VN-Index vẫn đang nằm dưới ngưỡng 1.250 điểm song cú bật tăng cuối giờ phần nào cũng đã giúp phần lớn nhà đầu tư cảm thấy phấn khởi và tinh thần được an ủi sau khi chịu thiệt hại không nhỏ do pha lao dốc vừa qua của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng vẫn giữ phong độ tốt khi NT2, VSH và KHP tăng trần, trắng bên bán; CHP tăng 5,3%; POW tăng 3,2%.

Nhóm cổ phiếu có tính chỉ báo rất "nhạy" là chứng khoán cũng cho thấy dấu hiệu hồi phục của thị trường chung khi bật tăng và phần lớn đóng cửa ở mức cao nhất phiên. VDS tăng 3,2%; BSI tăng 3,1%; HCM tăng 2,6%; VIX tăng 2,5%. Cổ phiếu ngân hàng cũng thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ: SHB tăng 2,1%; VPB tăng 2%; HDB tăng 1,2%.

Dòng cổ phiếu bất động sản khởi sắc với sự hồi phục ngoạn mục: DIG tăng 5,7%; TDH tăng 5,4%; KBC tăng 5,3%; HDC tăng 5,2%; HDG tăng 4,4%. Cổ phiếu vật liệu - xây dựng cũng có diễn biến tích cực: VGC, PTC tăng trần, HU1 tăng 6,4%; CII tăng 5,6%; PC1 tăng 3,8%; DPG tăng 3,2%; HHV tăng 2,1%.

Độ rộng thị trường tích cực với 568 mã tăng giá so với 411 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng bật tăng cuối phiên, tăng 2,48 điểm tương ứng 0,88% lên 284,63 điểm; UPCoM-Index tăng 0,33 điểm tương ứng 0,37% lên 90,64 điểm.

Thanh khoản đạt 13.799,62 tỷ đồng trên HoSE và 1.328,27 tỷ đồng trên HNX. Thanh khoản thấp là dễ hiểu do sự thận trọng trong phần lớn thời gian giao dịch, dòng tiền chỉ thực sự cải thiện vào những phút cuối phiên với cú "flash sales" chớp nhoáng.