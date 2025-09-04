Người dân than thở hóa đơn điện tháng 8 lại tăng vọt

Nhận thông báo hóa đơn tiền điện tháng 8, chị Đào Hiền (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) tá hỏa khi biết tiền điện tháng vừa qua của gia đình lên tới 1,3 triệu đồng, tương ứng với sản lượng tiêu thụ 446kWh.

Chị kể trung bình sản lượng điện tiêu thụ của gia đình chỉ khoảng hơn 200kWh, tiền điện dao động 800.000-900.000 đồng/tháng, kể cả những tháng cao điểm nắng nóng như tháng 6,7 vừa qua. "Tháng 8 vừa rồi còn mưa bão liên tục ít dùng điều hòa, nhà tôi còn bị cắt điện nhưng tiền điện tăng vọt như vậy là rất vô lý", chị Hiền nói.

Hóa đơn tiền điện khắp nơi lại tăng vọt

Tương tự, một số hộ sử dụng điện ở miền Bắc, miền Trung cũng bày tỏ thắc mắc trước việc hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt so với thường lệ. Trên các diễn đàn, không ít tài khoản bình luận tiền điện tăng vài trăm nghìn đồng dù thời tiết mát mẻ hơn các tháng trước, thậm chí mưa bão.

Chị Vân Anh (xã Kim Liên, Nghệ An) cũng kể tháng vừa rồi, nhà chị bị mất điện 6 ngày liên tục, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn. "Vậy mà cuối tháng nhận hóa đơn, tiền điện vẫn cao hơn tháng trước. Mất điện đã khổ, nhìn hóa đơn còn xót ruột hơn”, chị thở dài.

Anh Chu Bình sống tại Khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết tháng 7 vừa rồi, gia đình anh bất ngờ nhận hóa đơn điện hơn 3,2 triệu đồng. Trong khi trước đây, tiền điện mỗi tháng chỉ dao động 600.000-900.000 đồng, cao nhất cũng chỉ 1,6 triệu đồng. “Tôi thật sự ngã ngửa vì số tiền tăng gấp 4-5 lần”, anh chia sẻ.

Hóa đơn điện của gia đình anh Bình tăng vọt trong tháng 7 và tháng 8 (Ảnh: Thanh Thương).

Theo anh Bình, gia đình chỉ có hai vợ chồng đi làm cả ngày, ở nhà chỉ còn hai con nhỏ, thiết bị điện không có gì thay đổi. Sau khi báo điện lực kiểm tra, đơn vị này kết luận đồng hồ hoạt động bình thường.

Sang tháng 8, tiền điện của gia đình anh Bình giảm xuống còn 1,9 triệu đồng, tương ứng 621kWh. Tuy vậy, anh cho rằng mức này vẫn cao bất thường so với các tháng trước, nhất là khi thời tiết đã dịu hơn, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện không tăng thêm.

Công ty điện lực nói gì?

Trước việc nhiều người dân ở miền Bắc, miền Trung phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện trong tháng 8 lại tăng đột biến so với bình thường, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết mỗi hóa đơn điện đều được tính toán dựa trên sản lượng điện năng tiêu thụ được ghi nhận qua công tơ, hoàn toàn không phụ thuộc vào số ngày cắt điện hay cảm nhận chủ quan của khách hàng.

Việc sản lượng điện tăng hoặc giảm còn chịu tác động của nhiều yếu tố kỹ thuật và thói quen sử dụng. Trong đó có thể kể đến như thời điểm tiêu thụ điện. Mặc dù tháng 8 có mưa bão và nhiều thời điểm mất điện, song có khá nhiều ngày nắng nóng cao điểm vẫn khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt, tủ lạnh, bình nóng lạnh… tăng cao, góp phần làm sản lượng điện thực tế lớn hơn.

"Về việc hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, sau khi kiểm tra trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng có một số trường hợp rò điện dây ra sau công tơ khiến cho sản lượng điện tăng đột biến", EVNNPC cho biết.

Bên cạnh đó, đơn vị điện lực cho biết các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, bơm nước… vẫn hoạt động thường xuyên, ngay cả khi gia đình ít sử dụng điều hòa. Đây là nhóm tiêu thụ điện đáng kể.

"Khách hàng có thể đối chiếu chỉ số công tơ với hóa đơn hoặc đề nghị điện lực kiểm tra lại trong trường hợp có thắc mắc. Nhân viên sẽ phối hợp kiểm tra hoạt động của công tơ, chỉ số công tơ, lịch ghi điện, đồng thời giải thích rõ ràng phương pháp tính tiền điện", EVNNPC nêu.

Đơn vị điện lực khẳng định người dân có thể đối chiếu chỉ số công tơ với hóa đơn hoặc đề nghị điện lực kiểm tra lại trong trường hợp có thắc mắc (Ảnh: EVN).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết những ngày qua, xuất hiện một số bài đăng trên mạng xã hội về việc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8.

EVN cho biết một số trường hợp liên hệ tới cơ quan điện lực đã được kịp thời xử lý, tìm ra nguyên nhân. Nếu có thắc mắc về hóa đơn tiền điện, người dân cần liên hệ tới các trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN, cung cấp mã số khách hàng sử dụng điện để được tư vấn, hỗ trợ 24/7.