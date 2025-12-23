Chuyên gia ví von tâm lý tiêu dùng Tết 2026 "rung lắc" như VN-Index

Tại hội thảo “Khám phá nhu cầu mới của người tiêu dùng Việt mùa Tết & Chiến lược bán hàng hiệu quả” diễn ra ngày 23/12 tại TPHCM, các chuyên gia nhận định rằng dù hành vi mua sắm có nhiều thay đổi, Tết vẫn giữ vững vị thế là cao điểm tiêu dùng lớn nhất năm.

Đáng chú ý, các sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, với tỷ lệ hộ gia đình tham gia hoạt động nhận quà Tết vẫn ổn định quanh ngưỡng 80%. Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi của năm nay nằm ở việc khách hàng đang chủ động giản lược các yếu tố hình thức để tập trung vào giá trị thực tế của sản phẩm.

Số liệu khảo sát từ Kantar Insights cũng minh chứng rõ nét cho xu hướng này khi có đến 52% người tiêu dùng ưu tiên mua sắm cho bản thân và gia đình, 49% chi nhiều hơn cho chăm sóc sắc đẹp và 42% lựa chọn sáng tạo các món ăn mới thay vì cầu kỳ theo lối cũ.

Đặc biệt, trong bối cảnh "hầu bao" có phần eo hẹp, hai nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhất là sản phẩm sức khỏe và làm đẹp, khẳng định ưu tiên cho các nhu cầu thiết yếu.

Chuyên gia ví von tâm lý mua sắm đang “rung lắc” như chứng khoán và chỉ ra 3 từ khoá cho Tết 2026 (Ảnh: BSA).

Bà Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Khối Kinh doanh Numerator Việt Nam - nhấn mạnh rằng Tết 2026 không nên được nhìn nhận như một mùa vụ riêng lẻ, mà là điểm hội tụ của các xu hướng tiêu dùng đã định hình xuyên suốt năm 2025.

Dự báo cho giai đoạn tới, ba từ khóa "Truyền thống - Thiết thực - Tiện lợi" sẽ trực tiếp chi phối hành vi mua sắm. Trong đó, tính tiện lợi đã được định nghĩa lại theo hướng giúp giảm áp lực nội trợ, tạo điều kiện cho các dòng sản phẩm chế biến sẵn hay gia vị hoàn chỉnh bứt phá mạnh mẽ.

Về kênh phân phối, dù mua sắm trực tuyến và siêu thị mini đang không ngừng mở rộng thị phần, nhưng tạp hóa truyền thống và siêu thị lớn vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng hàng hóa dịp cao điểm.

Đáng chú ý, chuyên gia cũng ví von niềm tin tiêu dùng hiện nay đang biến động tương tự như chỉ số VN-Index. Dù bức tranh dài hạn gắn liền với đà tăng trưởng GDP vẫn khá lạc quan, nhưng ngắn hạn lại xuất hiện những cú "rung lắc" do ảnh hưởng từ thiên tai, bão lũ và áp lực giá cả.

Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm, mà thực chất họ đang "mua sự tự tin" và cảm giác an tâm khi lựa chọn đúng thương hiệu uy tín. Đây là lý do khiến thị phần của các doanh nghiệp đầu ngành, đặc biệt ở nhóm sữa và thực phẩm thiết yếu, có xu hướng tăng cao giữa những giai đoạn thị trường đầy biến động.