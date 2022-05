Ngày đen tối của tiền số: Hơn 200 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường

Hôm qua (12/5), bitcoin (BTC) giảm mạnh xuống 26.000 USD, mức thấp nhất trong vòng 16 tháng. Ether, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, cũng sụt giảm về 1.704 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Theo thống kê, 200 tỷ USD đã "bốc hơi" khỏi thị trường khi các đợt bán tháo diễn ra dồn dập.

Các nhà đầu tư dần tháo chạy khỏi tiền điện tử khi thị trường chứng khoán lao dốc, nhất là trong bối cảnh lạm phát nóng và triển vọng tăng trưởng của một số nền kinh tế đang xấu đi. Hôm 11/5, Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã tăng 8,3% so với năm 2021, cao hơn so với ước tính 8,1% của giới phân tích. Dù giảm nhẹ so với mức đỉnh hồi tháng 3 là 8,5% nhưng lạm phát ở nền kinh tế số 1 thế giới vẫn ở gần mức cao nhất trong vòng 40 năm.

Hơn 200 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường trong một ngày (Ảnh: Investmentu)

Thậm chí, giới đầu tư còn đang chịu áp lực lớn, khủng hoảng tâm lý nặng nề khi stablecoin (đồng tiền điện tử ổn định) của TerraUSD (UST) do Terraform Labs phát triển liên tục "sập hầm" và mất 1/3 giá trị. Cú trượt dài của TerraUSD khiến giới đầu tư lung lay niềm tin vào hình thức tài chính phi tập trung.

Stablecoin hiểu đơn giản là đồng tiền số được phát triển trên nền tảng blockchain. Giá của chúng được neo vào tài sản ổn định như vàng, đồng USD hay EUR. Các nhà đầu tư thường coi stablecoin là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm thị trường tiền số có nhiều biến động.

Hôm qua (12/5), UST giao dịch tại 41 cent, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 1 USD. Kéo theo đó là giá LUNA, đồng tiền điện tử do Terra phát hành cũng lao dốc không phanh khi "bay màu" 99% giá trị.

Hiện tại, các nhà đầu tư còn lo lắng về giá bitcoin. Luna Foundation Guard (LFG), quỹ do người sáng lập Terra - Do Kwon đã đề xuất kế hoạch sử dụng bitcoin để ngăn chặn sự sụp đổ của đồng tiền này. Điều đáng sợ là LFG đã bán một lượng lớn bitcoin đang nắm giữ để củng cố cho đồng stablecoin của mình.

Ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Terra dẫn đến lo ngại về sự rung lắc thị trường tiền điện tử trong thời gian tới. Tether, đồng stablecoin lớn nhất thế giới đã giảm xuống dưới 1 USD vào hôm qua. Giới chuyên gia lo ngại, tether có thể không lượng dự trữ cần thiết khi các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo tài sản.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại, hiện tượng "mùa đông tiền số" sẽ tái xuất trong năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Trước những sự bất ổn về thị trường, nhiều người lo sợ mùa đông tiền số (crypto winter) sắp đến. Mùa đông tiền số là hiện tượng chỉ sự sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử. Trước đó, sự kiện mùa đông tiền số từng xuất hiện vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, sau khi bitcoin giảm tới 80% giá trị so với mức cao nhất mọi thời đại.

Hồi đầu năm, ông David Marcus, cựu giám đốc tiền điện tử tại Meta, công ty mẹ của Facebook, cho rằng, mùa đông tiền số sẽ tái xuất. Trên Twitter, ông Marcus từng đề cập: "Khi mùa đông tiền số diễn ra, mọi người có thể xây những hệ sinh thái về tiền số tốt hơn. Đây cũng là thời gian để chúng ta giải quyết các vấn đề thực tế thay vì chỉ với một động thái là bơm token".

Thậm chí, trong cuộc họp cổ đông thường niên của Tập đoàn Berkshire Hathaway mới đây, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho rằng bitcoin không phải là một tài sản hiệu quả và không tạo ra bất cứ thứ gì hữu hình.

Thậm chí, ông còn tuyên bố sẽ không mua bitcoin (BTC) ngay cả khi chúng có giá 25 USD. "Nếu bạn nói rằng bạn sở hữu toàn bộ bitcoin trên thế giới và sẽ bán nó cho tôi với giá 25 USD, tôi sẽ không chấp nhận bởi tôi sẽ làm gì với nó? Rồi tôi cũng sẽ buộc phải bán lại cho bạn bằng cách này hay cách khác vì nó sẽ không làm được gì. Căn hộ còn có thể cho thuê, trang trại để sản xuất thực phẩm", ông Warren Buffett nói.

