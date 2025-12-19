Ngành gỗ TPHCM hợp nhất: Quy mô 1.000 công ty, mục tiêu xuất khẩu 15 tỷ USD

Tối ngày 18/12, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) đã tổ chức đại hội đại biểu lần I (nhiệm kỳ 2025-2028). Đại hội lần này đã thống nhất sáp nhập HAWA và Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA). Theo đó, tổ chức hội nghề nghiệp mới sẽ có quy mô lên đến 1.000 doanh nghiệp hội viên.

Ông Phùng Quốc Mẫn được bầu làm Chủ tịch HAWA nhiệm kỳ 1 (2025-2028}.

Theo ông Phùng Quốc Mẫn, sự hợp nhất này là sự kiện tất yếu trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính của Đảng và Chính phủ, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, thế mạnh của mỗi địa phương, từ đó khai thác tối đa và tạo ra một sức mạnh mới.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ thứ hai thế giới, với hơn 4.200 doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Theo HAWA kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2025 có khả năng trên 17,3 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Chỉ tính mảng gỗ và sản phẩm gỗ đã chiếm 15,5 tỷ USD.

Sau sáp nhập, TPHCM chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Ngành chế biến gỗ của TPHCM hướng đến mục tiêu xuất khẩu 15 tỷ USD vào năm 2035, trong đó 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh.

Ban Chấp hành HAWA nhiệm kỳ I ra mắt Đại hội. (Ảnh: HAWA).

Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hiệp hộ chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) nhiệm kỳ VI đánh giá, chủ trương sáp nhập giúp gắn kết được ba địa phương với những lợi thế khác nhau. Từ đó, phát huy được một nội lực rất lớn để ngành gỗ có cơ hội phát triển

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch HAWA, cũng cho rằng tầm vóc của ngành sau sáp nhập sẽ mở rộng. "Việt Nam đã là tâm điểm sản xuất của đồ gỗ thế giới. Khi TPHCM sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành nên tâm điểm mới của Việt Nam. Đây cũng sẽ là điểm đến của ngành nội thất thế giới khi mà khu vực này chiếm đến 50% doanh số xuất khẩu cả nước".