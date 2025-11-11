6 tuyệt chiêu giúp đồ gỗ vừa bền vừa sang, nhà đẹp lên thấy rõ

Gỗ là vật liệu "không tuổi" trong thế giới nội thất. Từ chiếc tủ gia truyền đến bàn ăn hiện đại, gỗ luôn sở hữu vẻ đẹp ấm áp, bền bỉ và giàu tính di sản. Nhưng để đồ gỗ vừa hợp thời vừa giữ được độ bền, chủ nhà cần nhiều hơn một vài mẹo vệ sinh thông thường.

Dưới đây là 6 bí quyết dễ áp dụng, được các chuyên gia nội thất chia sẻ, giúp đồ gỗ trong nhà bạn thật sự “lên đời”.

Chăm gỗ như chăm da

Nguyên tắc quan trọng nhất, theo chuyên gia Noah Morse (Hetta), là hãy coi gỗ như làn da cần được bảo vệ mỗi ngày. Ánh nắng trực tiếp có thể làm phai màu và phá hủy lớp hoàn thiện, nên bạn hãy bố trí rèm lọc sáng hoặc thay đổi vị trí những món nội thất dễ bị chiếu thẳng. Độ ẩm cũng tác động mạnh không kém. Môi trường quá ẩm sẽ khiến gỗ nở và cong, còn quá khô lại gây nứt.

Trong sinh hoạt hàng ngày, sự cẩn thận nhỏ có thể kéo dài tuổi thọ của cả một món đồ, chẳng hạn như luôn dùng lót ly cho đồ uống lạnh, lót nồi cho bát đĩa nóng và lau khô ngay lập tức nếu có nước đổ. Những vệt nước hay vết bẩn nếu để quá lâu sẽ thấm sâu vào thớ gỗ, để lại dấu vết khó xử lý về sau.

Hãy coi gỗ như làn da: tránh nắng gắt, giữ ẩm ổn định và bạn sẽ thấy khác biệt rõ rệt theo thời gian (Ảnh: Only Oak Furniture)..

Vệ sinh nhẹ mà hiệu quả

Khi đồ gỗ trông hơi cũ hoặc bám bẩn, nhiều người vội vàng tìm đến hóa chất mạnh và đó là sai lầm phổ biến nhất.

Theo Chris Marshall (Rockler Woodworking), bạn nên bắt đầu bằng dung dịch nhẹ nhất có thể. Một vài giọt nước rửa bát pha loãng trong khoảng một lít nước đã đủ để làm sạch bề mặt trong hầu hết trường hợp. Nếu gặp vết bẩn cứng đầu hơn, bạn chỉ cần thêm chút giấm trắng.

Điều quan trọng là không chà mạnh tay và tuyệt đối tránh các chất tẩy rửa mạnh như thuốc tẩy, amoniac hay dung dịch vệ sinh nhà tắm. Những chất này có thể ăn mòn lớp hoàn thiện, khiến bề mặt gỗ xuống cấp nhanh chóng. Sự dịu nhẹ luôn mang lại hiệu quả bền vững.

Dùng đúng cách, nhưng đừng quá “nâng niu”

Gỗ tự nhiên rất bền nhưng không phải vật liệu bất khả xâm phạm. Thói quen nhồi nhét ngăn kéo, đặt vật quá nặng lên mặt bàn hoặc đóng mở mạnh tay là nguyên nhân khiến ray trượt, bản lề và cả kết cấu món đồ bị hỏng sớm hơn mức cần thiết. Sử dụng đúng tải trọng và thao tác nhẹ nhàng là cách tôn trọng giới hạn vật lý của gỗ.

Tuy vậy, vài vết xước nhỏ không phải điều cần phải lo lắng. Chúng là một phần của patina - vẻ đẹp thời gian tạo nên chiều sâu cho đồ gỗ mà sản phẩm công nghiệp khó có được. Khi sống cùng đồ gỗ, việc chấp nhận những dấu vết tự nhiên này chính là điều làm nên sức hút của chất liệu truyền thống.

Đừng lập bộ, hãy phối hợp cho sang

Không gian nhìn có vẻ già nua thường bắt nguồn từ việc sử dụng bộ nội thất đồng bộ từ đầu đến cuối: giường, tủ và bàn trang điểm cùng màu, cùng kiểu. Nếu bạn sở hữu một bộ như vậy, hãy mạnh dạn tách chúng ra. Bạn chỉ nên giữ lại món nổi bật nhất làm tâm điểm căn phòng, những món còn lại có thể chuyển sang không gian khác hoặc thanh lý.

Khi thoát khỏi lối bài trí “đồng phục”, bạn sẽ dễ dàng phối hợp phong cách hơn. Một chiếc bàn ăn gỗ mộc mạc khi đi cùng bộ ghế mid-century sẽ trở nên cá tính và hiện đại. Sự tương phản về kiểu dáng, giai đoạn hay màu sắc chính là cách để không gian trở nên sống động và thể hiện rõ gu cá nhân của gia chủ.

Tận dụng phông nền để tôn đồ gỗ

Vẻ đẹp của đồ gỗ không chỉ nằm ở bản thân món đồ mà còn phụ thuộc vào bối cảnh xung quanh. Một chiếc bàn gỗ sồi tông cam ấm sẽ nổi bật hơn rất nhiều nếu đặt trước bức tường xanh navy hoặc xanh lá kelly. Sự đối lập giữa gam ấm và gam lạnh khiến món đồ trở thành tâm điểm thị giác.

Ngược lại, nếu muốn tạo cảm giác sang trọng và trầm ấm, tường tối màu ton-sur-ton với đồ gỗ tối như óc chó đi với xám than sẽ đem lại hiệu ứng rất tinh tế. Không gian nhờ đó trở nên ấm cúng, đồng bộ như một “chiếc kén” mang lại cảm giác yên bình. Chỉ cần thêm một vài phụ kiện rực rỡ như gối tựa, tranh treo hoặc thảm, bố cục sẽ lập tức cân bằng và tươi mới hơn.

Sự tương phản giữa tông màu nóng của gỗ và màu lạnh của tường sẽ giúp món đồ bật lên đầy phong cách (Ảnh: The Crafty Hacks).

Tái sinh món đồ theo gu riêng

Đồ gỗ không nên bị giới hạn bởi công năng ban đầu. Một chiếc tủ bát cổ hoàn toàn có thể trở thành quầy bar mini trong phòng khách. Bàn đầu giường cũ có thể biến thành bàn phụ cạnh sofa nếu chiều cao phù hợp. Cách “đổi vai” này không chỉ tiết kiệm mà còn mang lại câu chuyện mới cho đồ vật cũ.

Nếu món đồ không hợp phong cách chung của ngôi nhà, đừng ngại chà nhám và sơn lại. Một lớp sơn trắng hoặc đen, bóng hoặc lì, có thể khiến món đồ cổ trở nên hiện đại trong tích tắc.

Nếu thích táo bạo, bạn hãy thử các gam nổi như xanh coban hay vàng mù tạt để tạo điểm nhấn thị giác. Thay tay nắm mới bằng kim loại hoặc sơn tĩnh điện cũng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để “thổi sức sống mới” vào đồ gỗ cũ kỹ.

Đồ gỗ luôn mang lại giá trị lâu dài nếu được chăm đúng cách và phối hợp tinh tế. Một vài điều chỉnh nhỏ trong cách sử dụng và bày trí có thể giúp không gian của bạn vừa hiện đại vừa giàu tính cá nhân mà không bao giờ lo lỗi thời.