Việt Nam hướng tới thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng gỗ

Chính sách thuế mới của Mỹ với đồ gỗ và nội thất được dự báo sẽ tạo sức ép đáng kể trong ngắn hạn, song nhiều doanh nghiệp Việt cho rằng đây cũng là cơ hội để định vị lại năng lực, thậm chí thay thế vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cơ hội để Việt Nam thay thế Trung Quốc

Từ ngày 14/10, Mỹ bắt đầu áp thuế 10% với các sản phẩm gỗ mềm nhập khẩu, trong khi đồ nội thất bọc nệm và tủ bếp chịu mức thuế khởi điểm 25%. Dự kiến từ ngày 1/1/2026, biểu thuế này sẽ được điều chỉnh.

Theo ông Vũ Quang Huy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TEKCOM, việc Mỹ siết thuế không chỉ là thách thức, mà còn mở ra cơ hội cho Việt Nam. “Nếu nhìn nhận thuế là cơ hội, doanh nghiệp sẽ chủ động thích ứng và biến thách thức thành lợi thế trong trung và dài hạn,” ông Huy chia sẻ.

Ông cho rằng Mỹ vốn không có lợi thế sản xuất gỗ và nội thất, do đó vẫn phải nhập khẩu. Điều quan trọng là các doanh nghiệp Việt phải nhanh chóng tìm hiểu chính sách thuế của các nước cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược xuất khẩu phù hợp.

Trước đây, Trung Quốc chiếm tới 90% sản lượng plywood toàn cầu, nhưng nay chỉ còn khoảng 60% và tiếp tục giảm. “Đó là cơ hội lớn cho Việt Nam, khi chúng ta có lợi thế về chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất thấp,” ông Huy nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng trong giai đoạn bất động sản và xây dựng trong nước phục hồi, nhu cầu tiêu thụ gỗ và nội thất nội địa tăng cao sẽ là điểm tựa giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.

Ngành đồ gỗ và nội thất Việt Nam có nhiều cơ hội thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Ảnh minh họa: DT).

Theo một doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ, khi xuất khẩu, doanh nghiệp Việt không chỉ bán sản phẩm, mà còn mang theo câu chuyện về con người, văn hóa và tinh thần sáng tạo. Chính điều này tạo nên sự khác biệt và bản sắc riêng của hàng Việt trên thị trường quốc tế. Về dài hạn, chất lượng sản phẩm, khả năng đạt tiêu chuẩn quốc tế và yếu tố bền vững mới là nền tảng giúp doanh nghiệp trụ vững, thay vì phụ thuộc vào thuế quan.

Đối tác Mỹ vẫn đánh giá cao hàng Việt

Trong tháng 10 vừa qua, hơn 20 doanh nghiệp Việt thuộc các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất đã tham dự Hội chợ High Point Market 2025 - trung tâm nội thất lớn nhất thế giới tại Mỹ, thu hút hơn 75.000 khách thương mại quốc tế.

Tại đây, các doanh nghiệp Việt không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn tìm kiếm đối tác, cập nhật công nghệ mới và học hỏi xu hướng thiết kế toàn cầu. Chủ tịch Tập đoàn Wayfair (Mỹ) đánh giá cao chất lượng và thiết kế sản phẩm của Việt Nam, cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp Việt mang lại nhiều lựa chọn mới cho hệ thống bán lẻ Mỹ.

Theo ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), sự hiện diện của doanh nghiệp Việt tại High Point Market là minh chứng cho “sức sống bền bỉ và khả năng thích ứng linh hoạt của ngành gỗ Việt Nam giữa bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động”.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương Mại, Bộ Công Thương chia sẻ tại High Point Market (Ảnh: Bộ Công Thương).

Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 4,6 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 56% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ.

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, để giảm rủi ro, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, hướng tới châu Âu, Nhật Bản, Australia, Canada, Trung Đông và Trung Quốc, đồng thời tăng sử dụng nguyên liệu gỗ Mỹ và nâng cấp thiết kế đạt chuẩn quốc tế.