Ngành điện miền Nam xuyên lễ trên những công trình lưới điện

Từ Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh đến Đồng Nai, Đồng Tháp hay Lâm Đồng… hàng trăm công nhân, kỹ sư của EVNSPC và các nhà thầu vẫn hăng say thi công trên các công trình lưới điện. Ý thức rằng, mỗi dự án là một “mệnh lệnh” về tiến độ, gắn với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy với chất lượng điện năng ngày càng cao phục vụ đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, họ đã gác lại niềm vui sum họp gia đình, tiếp tục bám trụ trên các đường dây, trạm biến áp với nỗ lực cao nhất đưa các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức (bên phải) thăm và tặng quà đơn vị thi công tại công trường Hàm Tân – Tân Thành tỉnh Lâm Đồng

Đồng hành cùng lực lương thi công trên công trường, lãnh đạo Tổng công ty điện lực miền Nam cũng sát sao, trực tiếp đến hiện trường trong những ngày nghỉ lễ, để thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động.

Sáng 30/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đã có mặt tại Trạm 110kV Hồ Tràm, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân đang thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngày 31/8, ông tiếp tục kiểm tra các công trình KfW trung hạ thế tỉnh Đồng Nai và Dự án Phân pha đường dây 110kV Trị An – Thạnh Phú và nhánh rẽ TBA 110kV Công nghệ cao.

Song song đó, các thành viên HĐTV EVNSPC Lê Xuân Hải, Lê Hoàng Oanh, Bành Đức Hoài; các Phó tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn, Hứa Thanh Nhàn, Đoàn Đức Hưng, Đào Hòa Bình cùng Chủ tịch Công đoàn Lê Xuân Thái cũng trực tiếp xuống công trường tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long… để kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho dự án và ghi nhận, động viên sự nỗ lực của lực lượng thi công xuyên lễ.

Thành viên HĐTV EVNSPC Lê Hoàng Oanh chia sẻ tại công trường với nhà thầu thi công tại tỉnh Tây Ninh (ảnh: PCTN)

Thành viên HĐTV EVNSPC Lê Xuân Hải (thứ 5 từ trái qua) đến thăm hỏi, kiểm tra ĐD trạm biến áp 110kV Phú Thuận, 110kV Ba Tri - Bình Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: PCVL)

Tại các công trường, lãnh đạo EVNSPC đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động EVNSPC và các nhà thầu đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, góp phần đưa 77 công trình về đích trong 8 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đặc biệt này, người lao động trên các công trình cũng đã gác lại những riêng tư, niềm vui sum họp gia đình để cùng EVNSPC quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Lãnh đạo EVNSPC cũng tặng quà tri ân, động viên khích lệ những người lao động làm việc trên công trường; đồng thời lưu ý người lao động cần đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Phó tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn (thứ 3 bên trái qua) kiểm tra tiến độ, tặng quà nhà thầu tại dự án TBA 110kV Ngan Dừa, tỉnh Cà Mau (ảnh: PCCM)

Phó Tổng giám đốc Hứa Thanh Nhàn (phải) tặng quà anh Nguyễn Chí Tâm - Chỉ huy trưởng công trình “Phân pha dây dẫn ĐZ110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên” Công ty CP XDTM Sang Phương Nam

Sự hiện diện của lãnh đạo tổng công ty ngay tại công trường trong dịp đặc biệt là minh chứng cho tinh thần đồng hành, sát cánh, sự quan tâm, kịp thời đối với những người lao động làm việc trên công trường. Những phần quà giản dị cùng lời động viên chân thành đã tiếp thêm động lực cho công nhân trong những ngày làm việc xa nhà, xa gia đình.

Anh Ca Chí Điền – kỹ sư chuyên quản công trình “Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu”, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam - cho biết: "Ngày lễ, thấy bà con vui chơi, sum họp gia đình, mình cũng chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến việc hoàn thành công trình đúng tiến độ để kịp đưa điện vào phục vụ cho người dân anh em lại nhắc nhau ráng thêm chút nữa, rồi anh em lại động viên đơn vị thi công cùng nhau cố gắng thêm".

Công trình “Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Giá Rai, Bạc Liêu”, tỉnh Cà Mau

"Làm việc xuyên lễ có vất vả, nhưng khi lãnh đạo tổng công ty trực tiếp xuống hiện trường, thăm hỏi và động viên, chúng tôi thấy rất ấm lòng và có thêm động lực", anh Lê Tấn Đạt chuyên quản công trình “Phân pha dây dẫn ĐZ110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên” chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Tâm - Chỉ huy trưởng công trình “Phân pha dây dẫn ĐZ110kV từ 171 Minh Phong – 171 An Biên” cho hay: "Đồng hành cùng EVNSPC trong nhiều dự án, chúng tôi hiểu rằng tiến độ, chất lượng công trình luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của đơn vị thi công, nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm dòng điện ổn định cho nhân dân".

Phó tổng giám đốc Đoàn Đức Hưng (thứ 2 bên trái) công trường Trạm 110kV Phú Riềng và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng tỉnh Đồng Nai

Phó tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn (thứ 2 bên trái qua) kiểm tra tiến độ, tặng quà nhà thầu thi công tại dự án “Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn”

“Thi công vào dịp lễ 2/9 đồng nghĩa với việc anh em phải gác lại niềm vui đoàn tụ cùng gia đình. Song chính sự quan tâm, sát sao từ lãnh đạo Tổng công ty trong dịp lễ này đã tiếp thêm động lực để nhà thầu và anh em công nhân nỗ lực nhiều hơn”, ông Lê Tấn Đạt cho hay.

Không chỉ kỳ nghỉ lễ 2/9 này, mà tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên Tết đã được EVNSPC thực hiện ngay từ đầu năm 2025, qua đó khắc họa rõ nét văn hóa trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của người làm điện miền Nam. Tinh thần đó không chỉ thể hiện qua những người công nhân trực tiếp thi công mà còn được củng cố và lan tỏa từ sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tổng công ty, với mới mục tiêu cao nhất là đảm bảo điện an toàn, tin cậy, góp phần vào sự phát triển kinh tế và cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực phía Nam.

Chủ tịch Công đoàn Lê Xuân Thái (bên trái) và Phó Tổng Giám đốc Đào Hòa Bình thăm công trường tại Lâm Đồng