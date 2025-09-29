Ngân hàng, ví điện tử rốt ráo hỗ trợ chủ xe mở tài khoản giao thông

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ về thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ, từ ngày 1/10, chủ ô tô buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông gắn với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

3 triệu tài khoản đã chuyển đổi

Tài khoản giao thông là tài khoản thanh toán điện tử dùng để chi trả các loại phí, giá, dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện. Thay vì chỉ sử dụng tài khoản thu phí như trước, người dân cần mở và liên kết với một phương tiện thanh toán hợp pháp như ngân hàng hoặc ví điện tử.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 25/9, cả nước có hơn 3 triệu tài khoản giao thông đã kết nối thành công với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa chuyển đổi, trong đó 900.000 tài khoản vẫn phát sinh giao dịch tại các trạm thu phí nhưng chưa liên kết nguồn tiền.

Trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hướng dẫn liên kết tài khoản giao thông tại các ngân hàng, ví điện tử

Để không bị gián đoạn khi lưu thông qua trạm thu phí không dừng, các ngân hàng và ví điện tử đồng loạt hướng dẫn khách hàng liên kết VETC (ví điện tử do VETC cung cấp) và tài khoản ePass (ePass quản lý trực tiếp tài khoản giao thông) trực tiếp trên ứng dụng.

Tại các ngân hàng, Agribank cho phép liên kết trực tiếp ví VETC hoặc Viettel Money với tài khoản của khách hàng. Với VETC, khách hàng đăng nhập ứng dụng và xử lý theo hướng dẫn. Với ePass, khách cần liên kết Viettel Money, sau đó kết nối tài khoản Agribank.

Khách hàng của BIDV cần xác thực căn cước công dân gắn chip và liên kết tài khoản trong ví VETC. Với ePass, khách hàng phải mở hoặc liên kết Viettel Money, rồi kết nối với tài khoản BIDV.

Khách hàng muốn liên kết tài khoản Vietcombank vào ví VETC có thể thực hiện thao tác cơ bản, bắt đầu bằng việc đăng nhập ứng dụng VETC rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Với VietinBank, khách hàng đăng nhập app VETC, sau đó thực hiện theo hướng dẫn hiển thị.

Khách hàng cũng có thể liên kết tài khoản ePass trực tiếp trên các ví điện tử.

Tại ứng dụng MoMo, người dùng có thể chủ động chọn ngưỡng số dư tối thiểu và mức nạp bổ sung cho tài khoản ePass. Khi số dư chạm ngưỡng, hệ thống tự động nạp từ nguồn tiền thanh toán trên MoMo và gửi kèm thông báo để người dùng kiểm soát.

Hay khách hàng có thể liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money. Khi xe qua trạm, hệ thống sẽ tự động nhận diện và trừ tiền tức thời từ Viettel Money. Đơn vị này cũng cho phép nạp tiền từ hơn 40 ngân hàng nội địa.

Trên ePass, khách hàng còn có thể liên kết tài khoản giao thông với thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex). Phương thức thanh toán này đã được Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn kỹ thuật.