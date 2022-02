Ngân hàng số Timo vào top "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021"

2021 là một năm khó khăn không chỉ Timo mà còn đối với tất cả các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. HR Asia đánh giá cao sự linh hoạt của các doanh nghiệp khi đối mặt với những trở ngại và bất ổn trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt khi giãn cách xã hội gián đoạn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và toàn cầu.

Mặc dù vậy, Covid-19 tạo đà cho quá trình số hóa toàn xã hội, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Để chủ động tìm cơ hội trong giai đoạn khó khăn, Timo đã định vị lại thương hiệu, tập trung đầu tư vào công nghệ, nâng cấp hệ thống và mở rộng mạng lưới đối tác nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững với tư duy đặt khách hàng làm trọng tâm, trong đó nguồn nhân lực đóng vai trò cốt lõi trong sự thành công của cả doanh nghiệp.

Chia sẻ về giải thưởng của HR Asia, ông Henry Nguyễn - CEO của Ngân hàng số Timo cho biết, chặng đường xây dựng và phát triển một công ty khởi nghiệp không hề dễ dàng. Doanh nghiệp đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn từ những tác động nặng nề của Covid-19. Tại Timo, tập thể nhân viên chính là tài sản quý giá nhất mà đơn vị có được, cũng chính là yếu tố đã giúp Timo biến năm 2021 trở thành năm thành công với nhiều mục tiêu được hoàn thành và nhiều chuẩn mực mới được thiết lập.

Ông Henry Nguyễn - Tổng giám đốc Ngân hàng số Timo.

"Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả nhân viên Timonians đã mạnh mẽ cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, đoàn kết đồng lòng và giữ vững cam kết, không ngừng cống hiến hết mình trong sứ mệnh thiết lập tiêu chuẩn cho một ngân hàng số hiện đại tại Việt Nam và xa hơn thế. Giải thưởng đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong sự phát triển của Timo, một lần nữa khẳng định rằng Timo đang đi đúng hướng và tiếp thêm sự tự tin cho chúng tôi tiếp tục tập trung đầu tư vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân tài", ông nói.

Để hỗ trợ tốt nhất cho đội ngũ nhân viên Timo có thể vượt qua những thách thức và cùng nhau đạt được những mục tiêu đề ra, Timo đảm bảo cho nhân viên có đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng, quyền lợi tốt và nhiều hoạt động kết nối trong công ty.

Sự gắn kết và hợp tác của nhân viên sẽ tạo nên một tập thể Timonians đoàn kết và đồng lòng, cùng nhau phát triển theo tầm nhìn chiến lược của công ty và xem Timo như ngôi nhà thứ hai của mình. Đó là môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ và mang đến cơ hội làm việc, thăng tiến có định hướng, công bằng và minh bạch.

Mục tiêu quan trọng nhất của Timo là mang lại sự thoải mái và hài lòng cho khách hàng. Chỉ khi tập thể nhân viên cảm thấy hạnh phúc và tích cực thì họ mới có thể thực sự đem lại những sản phẩm và dịch vụ khiến khách hàng hạnh phúc.

Đại diện ban lãnh đạo Ngân hàng số Timo tại sự kiện trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021" do HR Asia tổ chức (Ảnh: Timo).

Thành lập vào năm 2015, Timo với mục tiêu dài hạn trở thành đơn vị thiết lập chuẩn mực mới cho ngân hàng hiện đại, tại Việt Nam và xa hơn thế nữa. Điều này bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong tư duy, suy nghĩ về việc tìm ra giải pháp giúp kết nối mọi người trong cộng đồng, giúp xã hội ngày một phát triển bền vững và thịnh vượng.

Timo đang bồi đắp, đào tạo và phát triển các tài năng trẻ để trong vòng 5-10 năm tới, các bạn sẽ trở thành những lãnh đạo tiềm năng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Timo kết hợp những nhân viên trẻ tuổi đầy khát khao với những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, từ trong đến ngoài ngành, trao quyền cho mọi người và thúc đẩy một nền văn hóa đổi mới cũng như phát triển bền vững.

Những nỗ lực không ngừng của tập thể nhân viên Timonians đã giúp Timo vượt qua năm 2021 khó khăn và đạt được nhiều giải thưởng như "Best Customer - Centric Digital Bank in Vietnam" bởi tạp chí Global Brands Magazine, hai năm liên tiếp được vinh danh là "Ngân hàng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Việt Nam" do tạp chí The Global Economics bình chọn, "Nền tảng Ngân hàng số dẫn đầu tại Việt Nam" trong lễ trao giải Rồng Vàng, giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021" do International Business Magazine bình chọn. Những giải thưởng này đã đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình chuyển đổi số và minh chứng sự thành công trong việc cải thiện bối cảnh ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Website: www.timo.vn