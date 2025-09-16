Ngân hàng số: Bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành tài chính Việt Nam

Ngân hàng “trong túi” khách hàng

Thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang ngân hàng số, và Việt Nam cũng hòa nhịp trong xu thế đó. Người dùng thay đổi thói quen rõ rệt: từ thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản trực tuyến qua eKYC, cho đến sử dụng mobile banking để chuyển khoản, gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng chỉ quỹ.

Ngân hàng không còn bó hẹp trong không gian giao dịch truyền thống, mà trở thành “ngân hàng trong túi”, đồng hành cùng khách hàng 24/7.

Người dân thích ứng nhanh với các tiện ích của ngân hàng số (Ảnh: VietinBank).

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, hơn 75% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng; trong đó, trên 70% giao dịch tài chính được thực hiện qua kênh số.

Đây là minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển thói quen tiêu dùng tài chính, đồng thời phản ánh tốc độ thích ứng nhanh của người dân với các tiện ích ngân hàng số.

Chính sách tạo động lực cho chuyển đổi

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng số. Quyết định 810 năm 2021 đã đặt mục tiêu đến giai đoạn 2025-2030 hình thành ngành ngân hàng số toàn diện, trong đó phần lớn giao dịch sẽ thực hiện qua kênh số, nhiều quy trình được tự động hóa.

Đây được xem là bước đệm chiến lược để ngành ngân hàng Việt Nam hòa nhập với chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, các chính sách thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, khuyến khích ứng dụng eKYC, bảo mật sinh trắc học và kết nối với dữ liệu căn cước công dân gắn chip cũng tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi. Nhờ đó, ngân hàng vừa nâng cao hiệu quả vận hành, vừa đảm bảo an toàn cho người dùng.

Công nghệ là đòn bẩy thay đổi

Công nghệ số trở thành động lực chính thúc đẩy sự bứt phá. Theo Vụ Thanh toán, sau 4 năm triển khai Quyết định 810, hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng đã ghi nhận nhiều kết quả tốt khi trên 90% giao dịch ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng được thực hiện qua kênh số.

Hàng loạt dịch vụ như tiền gửi, mở tài khoản, phát hành thẻ, chuyển tiền, cho vay… đã được số hóa 100%, giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng.

Các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu (Big data) hay tự động hóa quy trình bằng robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)... đang được ứng dụng tại hầu hết các ngân hàng.

Công nghệ số trở thành động lực chính thúc đẩy sự bứt phá (Ảnh: VietinBank).

Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều ngân hàng đã ghi nhận hơn 80% giao dịch được thực hiện qua mobile banking và internet banking. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng mới, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ am hiểu công nghệ và ưa chuộng sự tiện lợi.

Việt Nam hiện được đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng dịch vụ ngân hàng số hàng đầu châu Á. Tính đến năm 2021, tốc độ tăng trưởng mobile banking đạt 200%, với khoảng 30 triệu người dùng thường xuyên mỗi ngày. Con số này tiếp tục tăng mạnh trong các năm gần đây, cùng với sự bùng nổ thanh toán QR code và ví điện tử.

Sự phát triển này mở ra cơ hội để ngành ngân hàng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số tích hợp, nơi các dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, dịch vụ công và tiêu dùng được kết nối liền mạch.

Trong tương lai, ngân hàng số không chỉ phục vụ giao dịch, mà còn trở thành nền tảng hỗ trợ người dân quản lý tài chính cá nhân, doanh nghiệp quản trị dòng tiền, và toàn xã hội tiến tới nền kinh tế số bền vững.

Bước vào kỷ nguyên số, VietinBank đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng. Xác định công nghệ và sáng tạo là động lực chính cho cạnh tranh, VietinBank đã xây dựng và triển khai Chương trình Chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Hạ tầng công nghệ của VietinBank được hiện đại hóa đồng bộ, nhiều quy trình tác nghiệp được tự động hóa, giúp tăng mạnh năng suất lao động và nâng cao trải nghiệm khách hàng; từ đó tạo ra những bước chuyển mình ấn tượng trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

VietinBank cũng đã thành lập Khối Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI; tạo ra cuộc cách mạng trong thay đổi phương thức làm việc và văn hóa sẵn sàng thay đổi trong hệ thống.