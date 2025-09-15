Ngăn chặn thực phẩm bẩn cần sự chung tay của toàn xã hội

Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng TP Hà Nội liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện 9.400 sản phẩm lạp xưởng, xúc xích do nước ngoài sản xuất được nhập lậu (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 - Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp Công an xã Quang Minh phát hiện xe tải BKS 29H-168.78 vận chuyển 1.150kg mỡ và 1.020kg da bò đã bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ.

Tiếp đó, ngày 10/9, Đội QLTT số 9 phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh) kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Nguyễn Thị Diễm tại thôn Cổ Điển. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3.500kg xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật khác, tất cả đều không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. Chủ cơ sở bị xử phạt tổng cộng 24,5 triệu đồng, trong đó 17 triệu đồng cho hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp QLTT số 14 phát hiện tại ngõ 61 phường Yên Hoà khoảng 9.400 sản phẩm lạp xưởng, xúc xích do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng khoảng 700kg. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ, không nhãn phụ tiếng Việt, không giấy kiểm định an toàn thực phẩm. Chủ lô hàng - P.T.H (SN 1988, trú tại phường Trung Hòa cũ, nay là phường Yên Hòa) khai nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường rồi phân phối cho các quán ăn vỉa hè, cổng trường học.

Theo ông Dương Mạnh Hùng - Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 10, các đối tượng thường cất giấu thực phẩm bẩn trong kho lạnh ngoại thành, vận chuyển vào rạng sáng để tránh bị phát hiện. Quy trình thu mua, sơ chế, bảo quản, vận chuyển diễn ra khép kín, nhanh chóng, khiến việc giám sát, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, hiện trên địa bàn có khoảng 80.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 3 ngành: Y tế, nông nghiệp và môi trường, công thương.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, thành phố đã thành lập gần 1.000 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, xử phạt hơn 52 tỷ đồng, riêng 5 tháng đầu năm 2025 khoảng 10 tỷ đồng. Đặc biệt, đã có 11 vụ án với 21 bị can liên quan vi phạm an toàn thực phẩm bị khởi tố.

Quyết tâm “làm sạch” thị trường thực phẩm

Thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn đe dọa an ninh dinh dưỡng, tác động tiêu cực tới sức lao động và niềm tin của người tiêu dùng. Điều đáng lo ngại là các đối tượng thường lợi dụng chợ dân sinh, chợ đầu mối, nơi thói quen mua sắm truyền thống của người dân vẫn phổ biến, để tuồn hàng kém chất lượng ra thị trường.

Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh: “Kiểm tra an toàn thực phẩm không chỉ tập trung trong tháng cao điểm mà phải thực hiện thường xuyên, đột xuất, xử lý nghiêm minh, ngăn chặn tái diễn vi phạm".

Ông Trịnh Quang Đức, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cũng khẳng định, từ nay đến hết năm 2025, lực lượng QLTT sẽ tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an và các ngành chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn. Song song với đó là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng nhận biết thực phẩm an toàn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Về phía UBND TP Hà Nội, bà Vũ Thu Hà kêu gọi người dân nâng cao ý thức, kiên quyết tẩy chay thực phẩm không đảm bảo chất lượng, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm. “Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn chỉ có thể thành công khi có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”, bà nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, để từng bước đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn, cần sự vào cuộc đồng bộ, có trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, và đặc biệt là sự lên tiếng mạnh mẽ của người tiêu dùng.

Kim Anh