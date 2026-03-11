Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít

Tối 10/3, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh, áp dụng từ 23h45 cùng ngày. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.350 đồng/lít lên 26.570 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 2.080 đồng/lít lên 29.120 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 480 đồng/lít lên 30.710 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.710 đồng/lít về 32.380 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng lên 24.700 đồng/kg. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp.

Lũy kế 3 kỳ điều hành gần nhất, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 7.050 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 8.970 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 11.440 đồng/lít, dầu hỏa tăng 12.920 đồng/lít và dầu mazut tăng 9.020 đồng/kg.

Sau hơn 2 năm, Quỹ bình ổn xăng dầu được "kích hoạt" trở lại

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành lần này, sau hơn hai năm tạm ngừng, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm hạ nhiệt đà tăng của thị trường. Theo đó, mức chi từ Quỹ đối với xăng sinh học, xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut là 4.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel được chi 5.000 đồng/lít.

Cơ quan điều hành cho biết, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá cơ sở xăng dầu trong kỳ này có thể tăng mạnh so với kỳ trước, trong đó giá xăng có thể tăng từ 5.300 đến hơn 6.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 có thể tăng lên 30.570 đồng/lít (tăng 5.344 đồng/lít), xăng RON 95 lên 33.120 đồng/lít (tăng 6.073 đồng/lít). Giá dầu diesel có thể đạt 35.717 đồng/lít (tăng 5.478 đồng/lít), dầu hỏa lên 36.385 đồng/lít (tăng 1.294 đồng/lít) và dầu mazut lên 28.707 đồng/lít (tăng 7.380 đồng/lít).

Việc chi Quỹ bình ổn trong kỳ điều hành tối 10/3 được triển khai ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng diễn ra chiều cùng ngày. Theo đó, Thủ tướng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Bộ Công Thương về việc sử dụng Quỹ, đồng thời yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tính đến hết quý III/2025, tổng số dư của 27 thương nhân đầu mối đạt khoảng 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước.

Bên cạnh việc sử dụng Quỹ bình ổn, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về mức 0 đồng, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.

Giá xăng dầu thế giới tăng gần 27% trong vài ngày

Bộ Công Thương cho biết, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD cùng các quy định hiện hành, thực hiện Nghị quyết 36 ngày 6/3 và Quyết định 441 ngày 10/3 của Bộ trưởng Công Thương về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã lựa chọn phương án điều hành giá theo hướng kết hợp chi Quỹ bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.

Cơ quan điều hành cũng tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 7/3 đến 9/3, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn.

Bên cạnh đó, các quốc gia xuất khẩu dầu tại khu vực Vùng Vịnh cắt giảm sản lượng khai thác do hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, khiến các kho chứa dần đầy. Tâm lý tích trữ nhiên liệu cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia, trong khi xung đột Nga - Ukraine vẫn kéo dài. Những yếu tố này đã đẩy giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong ngày 9/3.

Người dân đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong giai đoạn từ kỳ điều hành ngày 7/3 đến 10/3 tăng đáng kể. Cụ thể, xăng RON 92 đạt 139,3 USD/thùng, tăng 29,57 USD (tương đương 26,9%); xăng RON 95 đạt 147,5 USD/thùng, tăng 31,34 USD (26,9%).

Các mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức tăng. Dầu hỏa đạt 188,2 USD/thùng, tăng 7,3 USD (4,05%); dầu diesel 0,05S đạt 184,43 USD/thùng, tăng 30,94 USD (20,16%); dầu mazut 180CST 3,5S đạt 882,38 USD/tấn, tăng 257,99 USD (41,32%).

Trước đó, ngày 9/3, Chính phủ đã quyết định giảm thuế nhập khẩu xăng dầu nhằm hỗ trợ thị trường. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng và một số nguyên liệu phối trộn được điều chỉnh về mức 0%.

Bộ Công Thương cho biết đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Bộ yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm tổng nguồn tối thiểu được giao, chủ động dự báo thị trường, đa dạng hóa nguồn cung trong nước và nhập khẩu, đồng thời duy trì mức dự trữ theo quy định.

Các doanh nghiệp cũng phải bảo đảm kế hoạch nhập khẩu và mua hàng từ các nhà máy trong nước, đồng thời xây dựng phương án nhập khẩu cho các tháng tiếp theo. Bộ nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, bảo đảm hệ thống phân phối vận hành thông suốt; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.