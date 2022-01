Nền tảng thương mại xã hội ON huy động thành công 1,1 triệu USD vòng hạt giống

Cùng với Touchstone, vòng đầu tư này còn có sự tham gia của Quỹ đầu tư mạo hiểm ThinkZone Ventures. ON là nền tảng bán hàng không cần vốn được ra mắt đầu năm 2021 tại Việt Nam bởi 3 nhà đồng sáng lập Nguyễn Hoàng Giang, Lưu Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Minh. ON hướng đến mục tiêu giúp mọi người khởi sự kinh doanh, gia tăng thu nhập dễ dàng với số vốn 0 đồng. Tính đến nay, ON đang sở hữu cộng đồng hơn 1 triệu người quan tâm. Hiện tại, nền tảng ON đã thu hút hơn 10.000 đối tác bán hàng, trong đó có đến 90% là phụ nữ, phần lớn sinh sống ở khu vực nông thôn và các thành phố nhỏ. Thông qua nền tảng, trung bình mỗi nhà bán hàng có thể gia tăng thu nhập lên đến 7 triệu đồng/tháng.

Các nhà sáng lập (Từ trái qua phải: Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hoàng Giang, Lưu Tiến Dzung).

Loại bỏ những gánh nặng về quản lý và vận hành của mô hình bán hàng truyền thống, ON giúp các cá nhân, đặc biệt là đối tượng phụ nữ tại các thành phố nhỏ và khu vực nông thôn dễ dàng bán sản phẩm cho bạn bè, người thân và hàng xóm thông qua việc tiếp cận với hàng ngàn sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý mà không mất phí nhập hàng lưu kho, quản lý đơn hàng và giao hàng.

Nhà sáng lập & CEO Nguyễn Hoàng Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành ON, chia sẻ: "ON được tạo ra với kỳ vọng kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp mọi người có thể bắt đầu bán hàng và kiếm thêm thu nhập một cách dễ dàng, bền vững với nguồn hàng chất lượng từ các nhà cung cấp uy tín. Đại dịch Covid-19 trong vòng 2 năm qua đã thúc đẩy thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Chúng tôi tin tưởng rằng trong 5 năm tới, thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại xã hội sẽ trở thành xu hướng mua sắm chính của người tiêu dùng tại Việt Nam. Với số vốn được huy động trong vòng này, ON sẽ tiếp tục phát triển năng lực công nghệ, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng thị trường đến các tỉnh thành tại Việt Nam."

Một báo cáo mới đây của Facebook và Bain & Company cho thấy, Việt Nam sẽ là quốc gia có lĩnh vực thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á vào năm 2026, với tổng giá trị hàng hóa ước tính là 56 tỷ USD, tăng 11,8 tỷ USD so với năm 2020. Đây được xem là những con số ấn tượng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Hiện tại, doanh thu từ thương mại điện tử chỉ chiếm chưa đầy 5,5% doanh thu bán lẻ tại Việt Nam, thể hiện tiềm năng thị trường của lĩnh vực này còn rất lớn, đặc biệt ở khu vực nông thôn và các thành phố nhỏ, nơi mà 92% hộ gia đình có sử dụng điện thoại thông minh và có đến 72% tham gia mua sắm trực tuyến trên Facebook hoặc các nền tảng mạng xã hội khác nhưng chưa có nhiều ứng dụng công nghệ tập trung vào khu vực này.

Ứng dụng ON.

Trong tương lai, ON hướng đến xây dựng thêm các tính năng mới nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khép kín bao gồm quản lý bán hàng đa kênh, bán hàng Cộng tác viên, tối ưu kết nối vận chuyển,... Thông qua đó, có thể hỗ trợ tối đa cho các nhà bán hàng trên nền tảng, giúp họ vận hành dễ dàng và phát triển bền vững.

"Đại dịch Covid-19 được xem là một cuộc sàng lọc mạnh mẽ những doanh nghiệp, đơn vị chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới. Chính vì vậy, những công ty nhạy bén với tình hình thị trường, biết tận dụng thế mạnh của công nghệ như ON sẽ tiếp tục đứng vững và có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai. Đội ngũ sáng lập từ ON cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà chúng tôi quan tâm bởi đầu tư mạo hiểm chính là đầu tư vào con người, vào đội ngũ sáng lập và xây dựng nên startup đó. Chính vì vậy, Touchstone luôn sẵn sàng hỗ trợ các startup về mặt chiến lược và mở rộng quy mô để có thể phát triển nhanh hơn trong tương lai." - ông Trần Nhật Khanh, Giám đốc điều hành Touchstone Partners, nhận định.

