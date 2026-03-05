Nền tảng giao hàng cho Lazada bất ngờ dừng dịch vụ từ 31/3

Công ty TNHH Giao hàng Flex Speed (LEX) vừa gửi thông báo chính thức tới các đối tác bán hàng về việc sẽ ngừng cung cấp dịch vụ giao hàng trên nền tảng LEX từ ngày 31/3. Theo đó, doanh nghiệp quyết định dừng triển khai dịch vụ giao hàng chặng cuối (last-mile delivery). Đây là giai đoạn cuối cùng trong chuỗi logistics, khi hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ kho gần nhất đến tay khách hàng cuối cùng.

LEX cho biết động thái này nhằm tái cấu trúc và tối ưu mô hình vận hành, qua đó tập trung nguồn lực cho các mảng logistics cốt lõi cũng như những dự án chiến lược trong thời gian tới.

Doanh nghiệp cũng công bố lộ trình dừng hoạt động theo từng giai đoạn: Hệ thống sẽ tiếp nhận đơn hàng mới đến hết ngày 14/3; việc lấy hàng trực tiếp tại kho hoặc cửa hàng đối tác được thực hiện đến hết ngày 15/3; toàn bộ hoạt động xử lý và giao nhận đơn hàng sẽ hoàn tất trước ngày 22/3; và dịch vụ chính thức chấm dứt vào ngày 31/3.

Theo giới thiệu, LEX được thành lập năm 2012 cùng với nền tảng thương mại điện tử Lazada. Doanh nghiệp hiện cung cấp dịch vụ logistics tại 6 thị trường Đông Nam Á gồm Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Nhân viên giao hàng Lazada Logistics (Ảnh: L.Z).

LEX ban đầu hoạt động trực thuộc Lazada, trước khi được tách thành đơn vị độc lập vào năm 2015. Ngoài Lazada, doanh nghiệp này còn cung cấp dịch vụ logistics như lưu kho, xử lý và giao nhận đơn hàng cho một số nền tảng thương mại điện tử, trong đó có TikTok Shop.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Giao hàng Flex Speed được thành lập vào cuối tháng 5/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực chuyển phát, với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Thời điểm thành lập, ông Hà Anh Tuấn (sinh năm 1974) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, vị trí này lần lượt được chuyển giao cho ông Wandt Fabian và ông Vũ Đức Thịnh, cùng giữ chức Tổng giám đốc. Đến tháng 6/2020, ông Thịnh trở thành người duy nhất đảm nhiệm vị trí này. Trước đó, ông Wandt Fabian từng giữ chức Giám đốc vận hành (COO) của Lazada Việt Nam.

Tháng 6/2024, doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật sang ông Xiong Wei. Từ tháng 10/2024 đến nay, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Phạm Nguyễn Thanh Quang đảm nhiệm.

Việc LEX dừng dịch vụ giao hàng chặng cuối diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhưng mức độ tập trung thị phần ngày càng cao.

Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường Metric, năm 2025 tổng doanh thu của bốn sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đạt khoảng 429.700 tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm trước. Tuy nhiên, thị trường hiện chủ yếu do hai nền tảng dẫn dắt là Shopee và TikTok Shop, với tổng thị phần khoảng 97%. Trong khi đó, Lazada chiếm khoảng 3%, còn Tiki tiếp tục thu hẹp hiện diện trên thị trường.