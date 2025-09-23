NAPAS vinh danh các đối tác thanh toán xuất sắc, định hướng phát triển bền vững

Hội nghị có sự tham gia của ban lãnh đạo NAPAS cùng đại diện 40 đơn vị trung gian thanh toán trong mạng lưới thành viên. Tại hội nghị, NAPAS đã tổ chức Lễ vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán xuất sắc dựa trên các tiêu chí như tăng trưởng giao dịch, hiệu quả thanh toán trực tuyến và sự năng động trong triển khai dịch vụ.

Cụ thể, Momo, Viettel Digital và ZaloPay được trao giải thưởng tại hạng mục "Member of the year 2025" dành cho nhóm dẫn đầu về giá trị giao dịch. Giải thưởng "Dẫn đầu về giá trị thanh toán trực tuyến" thuộc về OnePay, Shopee Pay và Ngân Lượng. Momo đồng thời được vinh danh là đơn vị "Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến".

NAPAS vinh danh các đối tác xuất sắc trong năm 2025 (Ảnh: NAPAS).

Giải thưởng "Đơn vị năng động trong triển khai dịch vụ mới và hoạt động marketing" thuộc về VNPT ePay, GalaxyPay, 9Pay và FinViet. "Đơn vị tiên phong trong triển khai các dự án đổi mới" vinh danh EPay, VietUnion và PayMe.

Trong khuôn khổ sự kiện, NAPAS và các đơn vị thành viên đã chia sẻ, trao đổi cơ hội phát triển bền vững thị trường thanh toán trong bối cảnh kinh tế có nhiều chuyển biến lớn.

Trong đó, lĩnh vực thanh toán điện tử ghi nhận bước tiến quan trọng với Nghị định số 52 về thanh toán không dùng tiền mặt và Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, giúp mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động cũng như tiềm năng phát triển cho các đơn vị trung gian thanh toán.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy thói quen thanh toán không tiền mặt của người dân tiếp tục gia tăng. So với cùng kỳ năm 2024, 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận giao dịch không dùng tiền mặt tăng 44,4% về số lượng và 25,04% về giá trị; riêng giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159% về giá trị.

Sự kiện Hội nghị khách hàng của NAPAS thu hút 40 đối tác trung gian thanh toán tham dự (Ảnh: NAPAS).

Trước nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, NAPAS và các trung gian thanh toán đã phối hợp triển khai nhiều dự án nhằm đa dạng hóa phương thức thanh toán.

Cụ thể là các dịch vụ chuyển tiền qua Ví điện tử; dịch vụ Thanh toán VIETQRPay tại các điểm chấp nhận thanh toán trong nước; VietQR Global phục vụ du khách quốc tế; Thanh toán NAPAS Apple Pay; Tap and Pay; Thanh toán trong giao thông công cộng với metro, xe buýt...

Trong thời gian tới, NAPAS cho biết tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền tảng thanh toán số (NAPAS Digital Payment Platform) để hỗ trợ thanh toán thẻ, tài khoản, ví điện tử, QR,... trên kênh giao dịch trực tuyến và các điểm chấp nhận thanh toán. Đồng thời, toàn hệ thống sẽ phối hợp mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán, trong đó có VietQR Global phục vụ cho khách quốc tế.