Mỹ có động thái mới với ngành thuỷ sản Việt Nam

Cụ thể, ngày 13/10, Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ (USSEC) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Hội Thủy sản Việt Nam (VINAFIS), nhằm thúc đẩy thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững, hỗ trợ chứng nhận bền vững quốc tế và khuyến khích sử dụng nguyên liệu đậu nành Mỹ trong thức ăn thủy sản để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Thỏa thuận có thời hạn 3 năm này cũng tập trung vào đào tạo kỹ thuật, trao đổi kiến thức và hợp tác chuyên môn để thúc đẩy sự phát triển tổng thể của ngành thủy sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam, chia sẻ, theo ký kết, thông qua đào tạo, hợp tác và chia sẻ kiến thức, hai bên hướng tới việc nâng cao tiêu chuẩn ngành và quảng bá uy tín toàn cầu của sản phẩm thủy sản Việt Nam.

Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Hội Thủy sản Việt Nam (Ảnh: VINAFIS).

Động thái trên diễn ra sau khi thủy sản Việt Nam đang chịu mức thuế cao nhất so với các đối thủ cùng lĩnh vực tại thị trường Mỹ.

Ngày 7/8, Mỹ đã công bố áp thuế đối ứng với hầu hết các đối tác thương mại sẽ áp dụng theo mức mới, dao động từ 10% đến 41%. Mức thuế đối ứng 20% đã chính thức có hiệu lực tại Mỹ với các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có thủy sản.

So với các đối thủ như Ecuador (thuế 15%), Philippines và Indonesia (19%), hay Thái Lan (19%), thủy sản Việt Nam đang chịu mức thuế cao. Đặc biệt, cơ chế thuế chồng thuế khi phải tính thêm các loại thuế khác như chống bán phá giá, chống trợ cấp và thêm rào cản kỹ thuật như quy định tương đương theo Luật bảo vệ động vật biển (MMPA), càng khiến cho sản phẩm thủy sản Việt rơi vào vùng cạnh tranh yếu thế hơn.

Chiều ngược lại, xét về bức tranh chuỗi giá trị thuỷ sản, Việt Nam hiện là nhà nhập khẩu đậu nành lớn thứ ba của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Trong niên vụ 2023-2024 với ước tính Việt Nam đã nhập khẩu 2,2 triệu tấn đậu nành nguyên hạt và 5,9 triệu tấn khô đậu nành để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trong khi đậu ngành đậu nành Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn hải sản hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của ngành. Khi nhu cầu tăng, mức tiêu thụ khô đậu nành dự kiến sẽ đạt 6 triệu tấn vào năm nay, phản ánh sự phục hồi nhu cầu thức ăn và đà tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Việt Nam cũng là một trong năm nhà sản xuất thủy sản lớn nhất thế giới, trong đó riêng ngành nuôi trồng thủy sản đã đóng góp 4-5% GDP quốc gia.