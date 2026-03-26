Mỹ bác tin chuẩn bị kịch bản giá dầu 200 USD/thùng

Theo Bloomberg, các quan chức Mỹ đang âm thầm phân tích tác động tàn phá của việc giá dầu tăng vọt lên tới 200 USD/thùng. Đây được xem là bài kiểm tra sức chịu đựng nội bộ, nhằm đánh giá thiệt hại tiềm tàng đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát nếu dòng chảy năng lượng toàn cầu bị đứt gãy kéo dài.

Động thái này cho thấy giới chức cấp cao đang phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, phía Nhà Trắng đã lập tức phủ nhận. Người phát ngôn Kush Desai công khai gọi báo cáo của Bloomberg là không chính xác.

Ông khẳng định chính quyền hoàn toàn không xem xét kịch bản dầu 200 USD/thùng đồng thời nhấn mạnh Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent không hề bày tỏ lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.

Dù thông điệp trấn an được phát đi mạnh mẽ, thực tế trên thị trường lại kể một câu chuyện khác.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào ngày 28/2, giá dầu đã bứt tốc ngoạn mục. Dầu WTI chuẩn Mỹ đã tăng khoảng 30% lên sát mốc 91 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent rượt đuổi với mức tăng gần 40%, neo quanh vùng 102 USD/thùng.

Hormuz tắc nghẽn, áp lực lạm phát lan rộng

Sự hoảng loạn của dòng vốn không phải không có cơ sở. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng hiện nay nằm trọn tại eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch vận chuyển dầu mỏ của thế giới đang trong tình trạng gần như tê liệt. Hàng triệu thùng dầu mỗi ngày đang bị kẹt lại, đẩy giá các sản phẩm phái sinh như dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng phi mã.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi Quốc hội Iran đang ráo riết xây dựng dự luật thu phí đối với các tàu vận tải đi qua eo biển này. Các tàu muốn lưu thông phải nộp danh sách thủy thủ, thông tin hàng hóa và lộ trình di chuyển để lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo xét duyệt.

Giám đốc điều hành Abu Dhabi National Oil Company, ông Sultan Al Jaber, đã gay gắt gọi việc vũ khí hóa eo biển Hormuz là hành động khủng bố kinh tế đối với mọi quốc gia và mọi gia đình.

Nếu viễn cảnh dầu 200 USD/thùng xảy ra, đây sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong nửa thế kỷ qua, nếu tính theo lạm phát, giá dầu mới chỉ chạm ngưỡng này lần duy nhất vào năm 2008, ngay trước thềm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo ước tính của Bloomberg Economics, chỉ cần dầu neo ở mức 170 USD/thùng trong vài tháng, lạm phát tại Mỹ và châu Âu sẽ bùng nổ, kéo theo sự suy sụp của đà tăng trưởng.

Hiệu ứng domino đã bắt đầu ngấm vào túi tiền của người dân và doanh nghiệp. Tại Mỹ, giá xăng đã tăng khoảng 30%, đảo ngược hoàn toàn xu hướng giảm của năm ngoái. Ở châu Á, Thái Lan ghi nhận giá xăng tăng tới 22%, Philippines phải tạm dừng thị trường điện giao ngay, còn nông dân Ấn Độ và Trung Quốc đang oằn mình gánh chi phí nông hóa học tăng vọt.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã lên tiếng cảnh báo về áp lực lạm phát, trong khi Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận vẫn đang theo dõi sát sao tác động của giá dầu.

Nguy cơ leo thang vẫn bao trùm thị trường

Triển vọng thị trường đang bị giằng xé giữa các nỗ lực ngoại giao và nguy cơ leo thang quân sự. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thời hạn 5 ngày để Iran quay lại bàn đàm phán, với kỳ vọng giá dầu sẽ lao dốc nếu xung đột chấm dứt.

Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump tin rằng căng thẳng có thể khép lại trong vài tuần tới. Một điểm sáng le lói khác là cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, hứa hẹn tháo gỡ phần nào bất ổn toàn cầu.

Tuy nhiên, song song với đàm phán, sức ép quân sự vẫn được duy trì ở mức cao. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đưa ra cảnh báo đanh thép rằng Tổng thống sẵn sàng hành động quyết liệt nếu cần thiết. Lầu Năm Góc cũng đã điều động hai đơn vị Thủy quân Lục chiến viễn chinh với khoảng 5.000 quân, cùng hơn 1.000 lính dù tới khu vực điểm nóng.

Giới chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy hay kỳ vọng vào một đợt giảm giá sâu. Ông Rob Kapito, Chủ tịch quỹ quản lý tài sản khổng lồ BlackRock Inc., phân tích ngay cả khi căng thẳng kết thúc vào ngày mai, giá dầu vẫn có thể dễ dàng chạm mốc 150 USD/thùng. Nguyên nhân cốt lõi là chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị tổn thương và cần rất nhiều thời gian để phục hồi trơn tru như cũ.

Sự đối lập gay gắt giữa những tuyên bố trấn an bề nổi và các toan tính phòng thủ rủi ro hậu trường cho thấy một sự thật: Chỉ một biến cố nhỏ về nguồn cung lúc này cũng đủ sức thổi bùng giá dầu lên những đỉnh cao chưa từng có.

Cập nhật thị trường cho thấy tính đến 17h ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 106,3 USD/thùng, trong khi dầu WTI chuẩn Mỹ ở mức 93,77 USD/thùng.