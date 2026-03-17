Tín hiệu bất ngờ từ "yết hầu" Hormuz mang về tia hy vọng cho giá dầu

Theo dữ liệu từ Dow Jones và MarketWatch, giá dầu tương lai đã chứng kiến một phiên lao dốc mạnh mẽ vào thứ hai. Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 4 của Mỹ sụt giảm tới 5,3%, chốt phiên ở mức 93,5 USD/thùng. Đáng chú ý, đà giảm này diễn ra ngay trong phiên giao dịch mà trước đó giá WTI từng vọt lên mức đỉnh 102,57 USD/thùng.

Cùng lúc, dầu Brent giao tháng 5 trên sàn ICE Futures Europe cũng lùi 2,8%, đóng cửa ở mức 100,21 USD/thùng sau khi chạm mốc 106,5 USD trong ngày.

Ông Nigel Green, Giám đốc điều hành deVere Group, phân tích rằng nhịp điều chỉnh này xuất hiện khi giới giao dịch bắt đầu bình tĩnh đánh giá lại bức tranh thực tế.

Giá năng lượng đã tăng hơn 40% trong tháng này, lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Tuy nhiên, tính đến nay, cơ sở hạ tầng khai thác và các dòng chảy xuất khẩu dầu thô cốt lõi vẫn chưa rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Hé lộ các lối thoát cho dòng chảy thương mại

Lý do chính kéo đồ thị giá dầu đi xuống nằm ở những nỗ lực ngoại giao và các giải pháp thực tế nhằm khơi thông eo biển Hormuz - tuyến đường thủy then chốt vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới.

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, những tín hiệu mềm mỏng đầu tiên đã xuất hiện khi Iran bắt đầu cho phép một số tàu chở dầu lưu thông qua eo biển này. Ông Robert Yawger, chuyên gia cấp cao tại Mizuho Securities USA, tiết lộ một thông tin đáng chú ý: Ấn Độ đã thành công đưa 2 tàu chở LNG đi qua khu vực rủi ro.

Điều này dấy lên kỳ vọng lớn trên thị trường rằng các quốc gia đang tự tìm kiếm những thỏa thuận riêng rẽ để giải cứu chuỗi cung ứng năng lượng của chính mình. Mỹ cũng xác nhận sẽ cho phép một số tàu của Ấn Độ, Trung Quốc và Iran qua lại khu vực này.

Bên cạnh đó, áp lực từ Washington đang đóng vai trò chất xúc tác. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập ra một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ tàu chở dầu.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết một thực tế đang chi phối giới đầu tư: Hiện tại, thị trường tài chính quan tâm đến khả năng tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz nhiều hơn là mức sản lượng dầu thực tế được bơm lên từ lòng đất.

"Phao cứu sinh" lịch sử và rủi ro rình rập

Để xoa dịu cơn khát năng lượng và kiềm chế đà tăng giá có thể tàn phá nền kinh tế toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã quyết định tung ra một "phao cứu sinh" chưa từng có. Hơn 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp sẽ sớm được xả ra thị trường.

Nguồn dự trữ từ châu Á và châu Đại Dương sẽ lập tức hòa vào dòng chảy, trong khi châu Âu và châu Mỹ sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 3. Đây là mức xả kho kỷ lục trong lịch sử tổ chức này.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong thế giằng co căng thẳng. Việc lưu thông qua eo biển bị đình trệ khiến năng lực lưu trữ của nhiều quốc gia Trung Đông đạt giới hạn. Kuwait, Iraq và Qatar đã buộc phải thu hẹp sản lượng khai thác.

Sự bất ổn dai dẳng không chỉ bào mòn lượng tồn kho toàn cầu mà còn trực tiếp đánh vào nền kinh tế vĩ mô. Điển hình như tại Anh, dữ liệu mới nhất cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm ngoái.

Các nhà phân tích từ Ngân hàng UBS cảnh báo không nên quá lạc quan. Nếu dòng chảy dầu qua Hormuz không sớm phục hồi ổn định, giá dầu Brent hoàn toàn có thể vọt lên 120 USD/thùng vào cuối tháng 3, thậm chí chạm ngưỡng 150 USD/thùng trong quý II.

Ngược lại, những diễn biến tích cực hơn đang được nhen nhóm. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vừa bày tỏ kỳ vọng rằng căng thẳng có thể sẽ khép lại trong "vài tuần tới", mở đường cho nguồn cung phục hồi và đưa chi phí năng lượng trở lại quỹ đạo ổn định.