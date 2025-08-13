MV “Mr. Lý tưởng”: Bước chuyển mình của Daikin Vietnam trong năm 2025

Tự hào với chất lượng bền bỉ và công nghệ không ngừng đổi mới, Daikin Vietnam từng bước khẳng định vị thế "Chuyên gia không khí" với mỗi gia đình Việt.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng với ba thập kỷ Daikin đồng hành cùng thị trường Việt Nam. Để kỷ niệm dấu ấn này, Daikin đã tạo nên một làn gió mới đầy cảm hứng hướng tới Gen Z với MV ca nhạc đầu tiên của thương hiệu mang tên "Mr. Lý tưởng", có sự tham gia của ca sĩ Isaac, đạo diễn Nhu Đặng, cùng nhạc sĩ Mew Amazing.

Nỗ lực chuyển mình toàn diện, đáp ứng nhu cầu thị trường

Ngày 15/5, Daikin trình làng MV đầu tay "Mr. Lý tưởng". Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là tuyên ngôn sáng tạo mới của thương hiệu: kể câu chuyện của Daikin bằng ngôn ngữ âm nhạc cuốn hút, nhằm kết nối gần gũi hơn với thế hệ trẻ. MV này cũng mở ra chương tiếp theo đầy hứa hẹn cho hành trình "Không khí lý tưởng - Cuộc sống lý tưởng" mà Daikin theo đuổi.

“Mr. Lý tưởng” là MV ca nhạc đầu tay của Daikin nhằm kết thân với giới trẻ (Ảnh: Daikin Vietnam).

Sự biến hóa linh hoạt, gần gũi được thể hiện rõ qua các nội dung giàu cảm xúc và đậm chất Gen Z trên mạng xã hội, nhưng đồng thời vẫn giữ được chất riêng của thương hiệu hàng đầu đến từ Nhật Bản.

MV "Mr. Lý tưởng" với giai điệu bắt tai cùng thông điệp "Dù qua bao khó khăn, hãy kiên trì và lựa chọn những điều lý tưởng nhất với bản thân, người lý tưởng rồi sẽ đến” đã chạm đến cảm xúc của người trẻ. Câu hát tiếng Nhật “yatoo eata” (Cuối cùng đã gặp được định mệnh) mang đến cái kết đẹp cho hành trình tìm chân ái, là cách Daikin khẳng định sẽ đồng hành người tiêu dùng trên hành trình tìm “Không khí lý tưởng, cuộc sống lý tưởng”.

MV cũng mang theo lời nhắn nhủ: hãy cứ kiên nhẫn, người xứng đáng rồi sẽ đến cùng một không gian lý tưởng để tình yêu cất lời. Việc lựa chọn MV làm “cầu nối” truyền tải thông điệp đến giới trẻ cho thấy bước tiến mới mẻ của Daikin.

Chỉ sau 10 ngày ra mắt, MV “Mr. Lý tưởng” đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube (Ảnh: Daikin Vietnam).

Hành trình lý tưởng đến kết quả vượt kỳ vọng

Dự án âm nhạc kết hợp cùng nam ca sĩ Isaac đã giúp Daikin Vietnam thu hút sự chú ý với hơn 500.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z. Trong đó, MV "Mr. Lý tưởng" đã đạt hơn 2,6 triệu lượt xem với hơn 13.000 lượt yêu thích và hơn 4.200 bình luận trên nền tảng YouTube. Thêm vào đó, MV đã cán mốc gần 300.000 lượt stream trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến, bao gồm Zing MP3, Spotify, YouTube Music và Apple Music.

Daikin Vietnam còn nhanh chóng bắt kịp xu hướng, tận dụng giai điệu bắt tai của MV và tạo vũ đạo trong Dance Challenge "Manifest Điều lý tưởng" trên nền tảng TikTok. Thử thách này đã thu hút hàng trăm người hâm mộ của Isaac, quy tụ nhiều sinh viên khắp mọi nơi tích cực hưởng ứng. Thử thách với giai điệu bắt tai và vũ đạo cuốn hút đã ghi nhận tổng số lượt xem từ các video có sử dụng bài nhạc lên đến gần 6 triệu, với sự tham gia của nhiều TikToker đình đám, các gia đình nhiều thế hệ.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và thông điệp tích cực giúp Daikin Vietnam tiếp cận gần hơn với Gen Z cũng như khẳng định vững chắc hình ảnh một thương hiệu luôn đồng hành, mang đến những giá trị sống hàng đầu.

Daikin tiếp cận giới trẻ bằng âm nhạc và đại tiệc quà tặng

Song hành cùng chiến lược nhận diện và thúc đẩy tương tác, Daikin triển khai chương trình khuyến mãi “Chạm khí mát - Nhận quà lý tưởng”, với giải đặc biệt là chuyến du lịch Nhật Bản trị giá lên đến 120 triệu đồng. Nếu âm nhạc là điểm chạm cảm xúc, thì chương trình ưu đãi này chính là cú hích hành động, khuyến khích người dùng mua hàng giữa cao điểm mùa nắng nóng.

Thông điệp “Khí mát đến mọi nhà” được lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động OOH (chiến dịch quảng cáo màn hình LED, quảng cáo trên xe bus và quảng cáo pano) với nội dung được địa phương hóa linh hoạt cùng sự hiện diện đồng bộ trên các nền tảng số, tạo nên sức bật truyền thông đa kênh.

Hàng loạt phương tiện truyền thông của Daikin Vietnam “phủ xanh” khắp mọi nẻo đường (Ảnh: Daikin Vietnam).

“Chiến dịch lần này đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của Daikin trong hành trình làm mới hình ảnh thương hiệu, không chỉ ở sản phẩm mà còn ở cách giao tiếp với người dùng. Việc lựa chọn âm nhạc làm ngôn ngữ chủ đạo, cùng sản phẩm được tái định hình cả về thiết kế lẫn trải nghiệm, cho thấy một chiến lược tiếp cận linh hoạt, đa điểm chạm và bắt nhịp xu hướng người dùng hiện đại", đại diện công ty chia sẻ.