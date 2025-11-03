Mua sơn Nippon Paint, nhận cơ hội rinh xe máy về nhà

Lan tỏa đến khắp các tỉnh thành, những giải thưởng đầu tiên đã được trao tay

Từ Hà Nội, Đà Nẵng cho đến Cần Thơ, hàng chục khách hàng đã trở thành những người may mắn trúng thưởng trong chương trình “Mua sơn nhận thẻ – Nhà mới quà to”.

Nhiều chủ nhân may mắn đã nhận được xe máy, đồng hồ Apple Watch, và voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng, mang lại không khí phấn khởi và lan tỏa niềm vui trong mùa mua sắm cuối năm.

Những giải thưởng đầu tiên đã tìm được chủ nhân may mắn (Ảnh: Nippon Paint).

Anh Nguyễn Văn T. (Bình Dương) – một trong những khách hàng nhận giải Nhất – chia sẻ: “Tôi thường xuyên chọn Nippon Paint vì tin tưởng chất lượng sơn. Không ngờ chỉ vài thùng sơn cho công trình mới mà tôi lại trúng thưởng xe máy, thật sự rất bất ngờ và vui”.

Theo đại diện thương hiệu, niềm vui của khách hàng là động lực để Nippon Paint không ngừng mang đến các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần lan tỏa niềm vui và sự gắn kết đến mọi khách hàng trên hành trình đồng hành cùng hãng sơn.

Chương trình khuyến mãi “Mua sơn nhận thẻ – Nhà mới quà to” sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 31/12, với hơn 300 giải thưởng, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng dành cho khách hàng mua sản phẩm sơn Nippon Paint cao cấp tại hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 68 giải Nhất là xe máy điện VinFast Feliz Neo hoặc xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển; 68 giải Nhì là Apple Watch Series 10 (GPS, 42mm); và 188 giải Ba là voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng, áp dụng tại các hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động, Saigon Co.op và sàn thương mại Shopee.

Thể lệ chương trình và những phần quà từ Nippon Paint (Ảnh: Nippon Paint).

Tham gia dễ dàng – Trúng thưởng liền tay chỉ với 3 bước

Khách hàng muốn tham gia chương trình khuyến mại chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tại mặt trước thẻ cào, khách hàng sử dụng camera điện thoại hoặc tính năng quét mã QR trên ứng dụng Zalo để quét mã QR. Sau khi quét, hệ thống sẽ chuyển hướng đến website chính thức của chương trình tại địa chỉ: https://quaysomayman.npvconsumer.com , được quản lý bởi Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam).

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản, khách hàng tiến hành đăng ký thông tin (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ,...) để tham gia chương trình. Khách hàng đăng nhập vào website nếu đã có tài khoản tham gia chương trình.

Bước 3: Khách hàng cào lớp phủ bạc ở mặt sau thẻ cào để lấy mã số may mắn, sau đó nhập mã này vào ô “Nhập mã” trên website chương trình.

Nếu mã số là mã trúng thưởng, hệ thống sẽ hiển thị pop-up thông báo chúc mừng để xác nhận khách hàng đã trúng thưởng.

Với mỗi 60 lít sơn cao cấp Nippon Paint mua tại đại lý chính hãng, khách hàng sẽ nhận được 1 thẻ cào. Số lượng thẻ mà một khách hàng có thể nhận được là không giới hạn.

Mang lại niềm vui và sự hài lòng cho khách hàng là cam kết hàng đầu của Nippon Paint Việt Nam (Ảnh: Nippon Paint).

Ưu đãi mới, quà tặng liền tay từ 20/10 đến 30/11

Nhằm tri ân và tiếp thêm niềm vui cho khách hàng trong giai đoạn cuối năm, Nippon Paint Việt Nam mang đến ưu đãi đặc biệt. Theo đó, từ ngày 20/10 đến ngày 30/11, khách hàng mua đủ 6 thẻ cào bất kỳ thuộc chương trình “Mua sơn nhận thẻ – Nhà mới quà to” sẽ được tặng một bộ ly cao cấp từ Nippon Paint.

Chương trình “Mua sơn nhận thẻ – Nhà mới quà to” vẫn đang diễn ra sôi động trên toàn quốc. Hàng trăm phần quà giá trị vẫn đang chờ đón những chủ nhân may mắn tiếp theo.

Khách hàng có thể đến đại lý Nippon Paint gần nhất, chọn sản phẩm sơn cao cấp yêu thích, nhận thẻ cào, nhập mã quay thưởng và tận hưởng cơ hội sở hữu những phần quà giá trị từ Nippon Paint Việt Nam.

Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Nippon Paint, có mặt tại hơn 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành lập tại Việt Nam từ năm 1994, công ty chuyên sản xuất và phân phối các dòng sơn và chất phủ ứng dụng công nghệ Nhật Bản, nổi bật với chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Hiện nay, Nippon Paint đã đưa vào vận hành 4 nhà máy tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Danh mục sản phẩm phong phú của Nippon Paint Việt Nam bao gồm: Sơn kiến trúc, sơn công nghiệp, chất phủ bảo vệ, sơn và chất phủ tôn cuộn, sơn và chất phủ ô tô xe máy, sơn hàng hải, sơn gỗ, và sản phẩm khác phục vụ ngành công nghiệp xây dựng.