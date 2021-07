Mua 4 lạng hành ở Bách Hóa Xanh, khách tố bị cân sai, tính tiền gấp đôi

Dân trí Khách hàng cho biết chị mua hành lá, hóa đơn thể hiện gần 0,9 kg nhưng chị về cân lại thì được 0,4 kg.

Chị Hương (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, sáng 25/7, chị đến cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Khu phố Long Thuận, phường Long Phước để mua thực phẩm. Về đến nhà, chị cân lại hàng hóa phát hiện lượng hành không giống trên hóa đơn.

"Tôi cân lại tất cả thực phẩm đã mua tại Bách Hóa Xanh thì phát hiện hành lá bị cân sai. Tôi cân hành lên chỉ có 0,4 kg, trong khi hóa đơn lại ghi gần 0,9 kg", chị Hương nói.

Hóa đơn mua hàng tại Bách Hóa Xanh của chị Hương (Ảnh: Tr.H).

Theo bà nội trợ này, với đơn giá hành lá 45.000 đồng/kg, đáng ra chỉ phải trả 18.000 đồng. Tuy nhiên, do cân sai nên chị phải trả đến hơn 40.000 đồng.

Chị Hương mong muốn Bách Hóa Xanh nên có một chiếc cân đối chứng như những nơi bán hàng uy tín khác, để khách hàng có thể kiểm tra tại chỗ. Theo chị, khách hàng cần một chiếc cân cơ học bình thường, không cần cân điện tử.

"Tôi chưa ra cửa hàng Bách Hóa Xanh để khiếu nại được vì tình hình dịch bệnh không muốn đi lại nhiều. Tôi mong Bách Hóa Xanh phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, tránh những nhầm lẫn liên tục như thời gian gần đây" - chị Hương chia sẻ.

Đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết, đơn vị này đã nắm bắt sự việc và chuyển tải thông tin sự việc của chị Hương đến bộ phận chăm sóc khách hàng để xử lý. Đại diện này cho rằng việc nhầm lẫn trong khâu tính tiền là chuyện khó tránh khỏi và mong khách thông cảm.

Đại diện Bách Hóa Xanh thừa nhận, sai sót khi tính tiền xảy ra do lỗi cá nhân ở từng cửa hàng cục bộ, đặc biệt những thời điểm mua sắm đông đúc, đây không phải là chủ trương của công ty.

Doanh nghiệp này khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra lại hóa đơn tính tiền trước khi rời quầy, nếu sai sót nhân viên sẵn sàng nhận lỗi, hoàn tiền cho khách. Nếu giá niêm yết thấp hơn giá tính tiền cho khách do việc thay tem giá chưa kịp thời thì Bách Hóa Xanh sẽ tính tiền mức giá thấp hơn.

Đại diện Bách Hóa Xanh thông tin, khi phát hiện việc cân sai, tính tiền sai, Bách Hóa Xanh sẽ hoàn trả tiền chênh lệch cho người dân và đền bù 100.000 đồng/lần mua hàng.

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh bị khách hàng phản ánh liên tục về cách tính tiền trong những ngày qua (Ảnh minh họa: Đại Việt).

Trước đó, ngày 17/7, UBND TP Tân An (tỉnh Long An) tiếp nhận phản ánh của người dân về việc cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm tại phường 3, TP Tân An nâng khống khối lượng 3 sản phẩm.

Cụ thể, như sản phẩm thịt đùi heo người dân mua 0,75 kg thì nhân viên cửa hàng tính tiền 1,3 kg; cá nục 0,6 kg được tính tiền 1,2 kg; cá Saba 1 kg được tính 1,6 kg.

Ngày 23/7, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Tân An đã kiểm tra thực tế và lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh nói trên. Cửa hàng được yêu cầu chấp hành nghiêm về niêm yết giá, bán đúng giá đã niêm yết, tính tiền đúng khối lượng mà người dân đã mua. Trong sự việc ở Long An, người phản ánh đã được trả lại 166.000 đồng tiền bị tính chênh lệch.

Mới đây, lực lượng chức năng cũng xử lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Đắk Lắk vì niêm yết giá một đằng bán một nẻo. Tương tự, một cửa hàng thương hiệu này tại Sóc Trăng cũng bị lập biên bản vì bán hàng giá cao hơn niêm yết.

Đại Việt